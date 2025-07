Folhetaria 2025 transforma o CCSP em palco da arte impressa e criação independente

Evento gratuito reúne mais de 130 expositores, oficinas, shows e experiências que cruzam arte gráfica, música, quadrinhos e muito mais em um fim de semana de celebração criativa no Centro Cultural São Paulo

Mais de 130 artistas e coletivos ocupam os espaços do CCSP com trabalhos autorais, oficinas, trocas e experiências gráficas



No primeiro fim de semana de julho, o Centro Cultural São Paulo será tomado por cores, texturas, ideias e muita experimentação gráfica: vem aí a 6ª edição da Feira Folhetaria, que acontece nos dias 5 e 6 de julho, com entrada gratuita. O evento é um verdadeiro mergulho no universo da arte impressa e da produção independente, reunindo 134 expositores e uma programação que atravessa linguagens e conecta artistas e público em vivências criativas.

Ao longo de dois dias, a feira ocupa diversos espaços do CCSP com estandes de editoras, ateliês, artistas gráficos, coletivos e projetos autorais que exploram técnicas como serigrafia, xilogravura, tipografia, lambe-lambe, fanzines, ilustrações, quadrinhos e muito mais.

Mas a Folhetaria vai além da exposição e venda de trabalhos. A programação inclui atividades interativas, oficinas, música ao vivo, intervenções artísticas, visitas aos acervos da Discoteca Oneyda Alvarenga e da Coleção de Arte Postal, além de parcerias com as Gibitecas Henfil e Balão, que promovem trocas, encontros e celebrações da cultura impressa em suas diversas formas.

Entre os destaques, no sábado (5), está a Oficina de Ecobag Imprensa, onde o público poderá participar do processo de impressão serigráfica em uma tote bag com arte exclusiva da feira. A atividade é gratuita e tem vagas limitadas — as turmas acontecem de hora em hora, das 13h às 17h.

Já no domingo (6), os fãs de quadrinhos ganham um espaço especial com a 1ª Feira de Troca de HQs da Gibiteca Henfil, das 10h30 às 17h. É o momento perfeito para encontrar raridades, renovar a coleção, conhecer autores e fortalecer redes entre leitores e criadores de histórias em quadrinhos, mangás e zines.

A Folhetaria é também um espaço vivo que pulsa o ano inteiro. O ateliê público de arte impressa do CCSP funciona regularmente com acesso gratuito, sem necessidade de inscrição prévia. Ali, o público tem contato com técnicas como serigrafia, monotipia, tipografia e outras formas de produção gráfica, além de participar de oficinas, visitas escolares e ações educativas.

Com essa edição, a Feira reafirma seu papel como catalisadora de expressões gráficas plurais, criativas e politicamente relevantes — fortalecendo produções que fogem aos grandes circuitos, mas que ecoam com potência e liberdade. Um fim de semana para celebrar a autonomia criativa e a resistência artística que pulsa no papel, na tinta e nas ruas.

SERVIÇO

Sábado (5)

Atração: Expositores

Horário: 12h às 19h

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Mais de 100 expositores com obras de diversas linguagens da impressão artesanal.

Atração: Oficina de ecobag impressa com FAB LAB

Horário: 13h, 14, 15h, 16h e 17h

Local: FAB LAB do CCSP

Ingresso: retirada de senha 15 minutos antes, no FAB LAB

Sinopse: Nesta oficina, os participantes terão contato com os processos de impressão serigráfica e poderão vivenciá-los a partir de uma arte produzida exclusivamente para a feira. Ao final da atividade, cada participante levará para casa sua própria ecobag.

Atração: Lambes com COLE ARTE DE RUA

Horário: 13h às 15h

Local: Folhetaria/Gibiteca

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Introdução teórico-visual e prática de criação de lambes. Os participantes conhecerão os materiais usados pelo coletivo, produzirão suas próprias peças e participarão de uma colagem coletiva na Folhetaria e na Gibiteca Henfil.

Atração: Saideira ilustrada

Horário: 13h30 a 17h30

Local: Feira Folhetaria (Espaço Missão e Sala Adoniran Barbosa)

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Saidera Ilustrada é um encontro mensal de desenhistas, criado e organizado por Natan Nakel. Nesta edição, que acontece durante a feira, o evento contará com uma sessão especial de modelo vivo com o artista Pedro Cândido.

Atração: Discotecagem comentada com Rodrigo Corrêa

Horário: 15h às 16h

Local: Web Rádio CCSP

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: A Discotecagem Comentada é uma experiência de escuta e conversa que parte de uma seleção musical para contar uma história. Nesta edição, o podcast, gravado durante a feira, percorre o acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga e suas capas de LPs.

Atração: Point de troca de adesivos com COLE ARTE DE RUA

Horário: 16h às 19h

Local: Feira Folhetaria (Espaço Missão)

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: O encontro quinzenal de troca de adesivos, organizado pelo COLE ARTE DE RUA, acontece durante o evento.

Atração: Práticas De Uma Poética Geométrica De Antônio Gamah

Horário: 12h às 19h

Local: Sala de Vidro

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Antonio Gamah, arquiteto e artista, apresenta xilogravuras baseadas em formas geométricas, explorando cores vibrantes sobre papéis variados, fotografias e jornais, em uma pesquisa visual contínua marcada pela repetição e variação das formas.

Atração: Serigrafía, Moda E Sustentabilidade De Moisés Fow

Horário: 12h às 19h

Local: Sala de Vidro

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Moisés Fow é artista urbano desde 1990. Nesta exposição, ele reutiliza sobras de tecido serigráfico, ressignificando-as em peças de vestuário criadas a partir de sua vivência na Folhetaria e de seu olhar voltado à sustentabilidade.

Atração: Imagens Do Subsolo Por Você Artes Visuais

Horário: 12h às 19h

Local: Sala de Vidro

Ingresso:Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Ministrada pelo artista Led, a turma do Vocacional de Artes Visuais, programa de formação artística da PMSP, apresenta criações individuais e coletivas realizadas em técnicas variadas, como desenho, carvão, pintura, colagem, xilogravura, monotipia e serigrafia, aproveitando a estrutura da Folhetaria.

Domingo (6)

Atração: Feira Folhetaria – expositores

Horário: 12h às 19h

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Mais de 100 expositores com obras de diversas linguagens da impressão artesanal.

Atração: Feira de Troca de HQS da Gibiteca Henfil!

Horário: 10h30 às 17h

Local: Espaço Missão

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Uma oportunidade imperdível para quem ama HQs, mangás, fanzines e tudo o que gira em torno do universo das histórias em quadrinhos. Traga seus exemplares, encontre outros leitores, faça novas conexões e leve novas histórias pra casa!

Atenção: as trocas acontecerão exclusivamente entre o público participante. Os quadrinhos do acervo da Gibiteca Henfil não serão incluídos na troca.

Atração: Criação coletiva de quadrinhos com Gibiteca Balão

Horário: 12h às 17h

Local: Feira Folhetaria (Espaço Missão)

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Em parceria com a Gibiteca Henfil e com orientação da equipe da Gibiteca Balão, visitantes e artistas são convidados a criar tiras, roteiros, ilustrações e até colorir, dando vida a uma arte sequencial que surgirá durante a feira. Serão apresentados diferentes caminhos narrativos e técnicas para quem quiser deixar sua marca na HQ coletiva.

Atração: Ateliê Aberto De Seri-Grafias Com Coticoá

Horário: 11h às 13h

Local: Folhetaria

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Espaço de experimentação coletiva e livre com serigrafia, aberto ao público da Feira, especialmente crianças. Utilizando a estrutura da Folhetaria, o ateliê convida os participantes a explorar a técnica de diversas formas, com matrizes prontas, estêncil de papel, criação de artes para fotolito ou gravação de telas. Além das produções individuais, a atividade estimula colaborações que resultam em criações visuais coletivas e significativas.

Atração: Estamparia têxtil com Rejane de Oliveira Souza

Horário: 16h e 18h

Local: Folhetaria

Ingresso: retirada de senha 30 minutos antes, na Folhetaria

Sinopse: Atividade de criação de postais, inspirada pela coleção de arte postal que faz parte do acervo do CCSP. Participantes poderão imprimir seus postais com matrizes de xilo, carimbos e stencil coletados na Folhetaria, e carregados de suas memórias. Após o evento os postais serão enviados por correio, pelo Ateliê Tempo Livre, para os endereços registrados pelos participantes.

Atração: SHOW – DEAF KIDS com Cris Onofre

Horário: 18h30 às 19h30

Local:Sala Adoniran Barbosa

Ingresso: Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na Bilheteria Física do CCSP

Sinopse:DEAF KIDS é um duo com elementos de ruído, punk, industrial, dub e música ritmo. Nesta apresentação a banda contará com o artista CRIS ONOFRE realizando intervenções gráficas ao som da banda.

Atração: Práticas De Uma Poética Geométrica De Antônio Gamah

Horário: 11h às 18h

Local: Sala de Vidro

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Antonio Gamah, arquiteto e artista, apresenta xilogravuras baseadas em formas geométricas, explorando cores vibrantes sobre papéis variados, fotografias e jornais, em uma pesquisa visual contínua marcada pela repetição e variação das formas.

Atração: Serigrafía, Moda E Sustentabilidade De Moisés Fow

Horário: 11h às 18h

Local: Sala de Vidro

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Moisés Fow é artista urbano desde 1990. Nesta exposição, ele reutiliza sobras de tecido serigráfico, ressignificando-as em peças de vestuário criadas a partir de sua vivência na Folhetaria e de seu olhar voltado à sustentabilidade.

Atração: Imagens Do Subsolo Por Você Artes Visuais

Horário: 11h às 18h

Local: Sala de Vidro

Ingresso:Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos

Sinopse: Ministrada pelo artista Led, a turma do Vocacional de Artes Visuais, programa de formação artística da PMSP, apresenta criações individuais e coletivas realizadas em técnicas variadas, como desenho, carvão, pintura, colagem, xilogravura, monotipia e serigrafia, aproveitando a estrutura da Folhetaria.