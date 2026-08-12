Globo demite Joanna de Assis do SporTV depois de 20 anos

Repórter comandava o Tá On, programa que vai ao ar na hora do almoço

Jornalista foi avisada da decisão ao chegar ao trabalho

A Globo decidiu nesta segunda-feira (12) demitir a apresentadora Joanna de Assis, responsável pelo programa Tá On, do SporTV, que vai ao ar na hora do almoço. A informação foi dada pelo portal F5 da Folha de S. Paulo.

Segundo o jornal, a jornalista foi avisada da decisão ao chegar ao trabalho, nesta manhã. Ela estava na empresa há 20 anos.

A demissão faz parte de uma reestruturação pela qual o canal deve passar, e novas decisões nos próximos dias.

Joanna estava no Globo desde 2006, quando chegou sendo repórter das transmissões de times paulistas no Campeonato Brasileiro e em torneios estaduais.

Depois, foi presença frequente no programa Bem, Amigos!, de Galvão Bueno, até 2022, quando o narrador saiu da Globo. A apresentadora ganhou a oportunidade de assumir o comando do Tá On em março do ano passado.

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