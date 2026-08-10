A Última Casa: 7 curiosidades sobre o filme da Netflix com Wagner Moura e Greta Lee

Thriller de ficção científica aposta em uma família presa dentro de casa e transforma o ambiente doméstico em uma verdadeira armadilha

A Netflix acaba de colocar no catálogo A Última Casa, novo thriller de ficção científica estrelado por Wagner Moura e Greta Lee. Dirigido por Louis Leterrier, conhecido por trabalhos como O Incrível Hulk, Truque de Mestre e Velozes & Furiosos 10, o longa acompanha uma família que, de maneira inexplicável, fica impossibilitada de deixar a própria residência. Conforme os recursos começam a acabar, o que parecia ser um lugar seguro se transforma em uma prisão.

Lançado na Netflix em 7 de agosto, o filme chama atenção principalmente pela combinação de nomes conhecidos do cinema e por uma premissa que mistura sobrevivência, mistério, terror e ficção científica. Confira algumas curiosidades sobre a produção.

O filme tinha outro nome

Antes de chegar à Netflix como A Última Casa, o projeto era conhecido pelo título 11817. A produção passou por uma reformulação e ganhou o novo nome antes do lançamento. O título original, no entanto, ajudou a manter o mistério em torno da história durante boa parte da divulgação.

Wagner Moura voltou ao cinema internacional

O longa marca um dos primeiros grandes projetos de Wagner Moura depois de O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho que colocou o brasileiro novamente no centro das atenções internacionais. Em A Última Casa, ele interpreta Jason, um dos pais da família que precisa encontrar maneiras de sobreviver enquanto permanece confinado.

A produção também chega em um momento especialmente importante da carreira internacional do ator, que recebeu indicação ao Oscar de Melhor Ator por O Agente Secreto em 2026.

Greta Lee divide o protagonismo com Wagner Moura

Conhecida principalmente por Vidas Passadas, Greta Lee interpreta Riley, esposa de Jason. Os dois formam o núcleo central da história e precisam lidar não apenas com a ameaça externa, mas também com os efeitos psicológicos do confinamento.

A escolha dos dois atores cria uma dinâmica interessante para o filme, já que grande parte da tensão depende justamente da interação entre os personagens dentro de um espaço limitado.

A casa vira uma prisão

Uma das principais características de A Última Casa é transformar um ambiente cotidiano em uma ameaça. A família não está simplesmente escondida em uma casa: ela está presa nela.

O trailer já apresenta Jason tentando abrir as portas e descobrindo que não consegue sair. A partir daí, a produção explora a escassez de comida, o isolamento e a necessidade de encontrar explicações para aquilo que está acontecendo do lado de fora.

O filme mistura vários gêneros

Apesar de partir de uma situação típica de suspense, A Última Casa não se limita a um único gênero. A produção combina elementos de thriller, ficção científica, terror e sobrevivência, criando uma história em que o mistério sobre o que está acontecendo é tão importante quanto a luta dos personagens para continuar vivos.

Louis Leterrier está no comando

A direção ficou nas mãos do francês Louis Leterrier, cineasta que já trabalhou em produções de grande escala e diferentes gêneros. Entre seus trabalhos estão O Incrível Hulk, Carga Explosiva, Truque de Mestre e Velozes & Furiosos 10.

A experiência do diretor com filmes de ação ajuda a explicar a presença de momentos de tensão e sobrevivência em uma história que, pelo conceito, depende bastante do suspense.

A história acompanha uma família de quatro pessoas

O núcleo principal é formado por quatro integrantes de uma mesma família. Jason e Riley precisam proteger os filhos enquanto tentam descobrir por que não conseguem deixar a residência.

O grande desafio é que os personagens não sabem exatamente contra o que estão lutando. Ao mesmo tempo em que precisam economizar alimentos e encontrar maneiras de sobreviver, eles precisam lidar com uma ameaça misteriosa do lado de fora.

Um suspense que transforma o familiar em ameaça

Com uma premissa simples, mas potencialmente claustrofóbica, A Última Casa brinca com uma ideia bastante conhecida no cinema de suspense: e se o lugar onde você se sente mais seguro deixasse de ser seguro?

O filme usa a casa como ponto central da narrativa e coloca Wagner Moura e Greta Lee diante de uma situação em que sair não é uma opção. O resultado é uma história que mistura sobrevivência, mistério e ficção científica enquanto mantém o público tentando descobrir o que existe do outro lado das portas.

A Última Casa já está disponível na Netflix.