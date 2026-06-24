GTA 6: Preço, edições e detalhes de pré-venda são revelados pela Rockstar

Jogo, esperado há 13 anos, será lançado em 19 de novembro; edição mais simples custará US$ 79,99

A Rockstar Games divulgou, nesta terça-feira (24), os detalhes das edições de Grand Theft Auto VI e dos bônus de pré-venda, que terá início à meia-noite desta quinta-feira (25), no horário local de cada região. O lançamento do jogo está previsto para 19 de novembro, com versões confirmadas para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Além da edição padrão, o título contará com a Ultimate Edition, que inclui conteúdos exclusivos distribuídos ao longo da campanha protagonizada por Jason e Lucia. Quem adquirir qualquer versão antes de 20 de novembro receberá gratuitamente o Pacote Vintage Vice City, com itens inspirados na estética clássica da franquia.

Entre os bônus do pacote de pré-venda estão o veículo clássico ’55 Vapid Stanier, uma garagem próxima à praia de Ocean Beach com espaço para armas e itens, além de roupas, penteados e estampas de armas com referências à estética dos anos 1980, incluindo elementos ligados a GTA: Vice City.

A Ultimate Edition também adiciona conteúdos extras, como o carro esportivo ’95 Grotti Cheetah, revólveres personalizados Hawk & Little Morgan, versões exclusivas de armas como Girardi ES9 e Klose K17, além de itens cosméticos adicionais, incluindo roupas, tatuagens, maquiagem e acessórios. A edição ainda libera estabelecimentos exclusivos no jogo, como salões, lojas de roupas e estúdios de tatuagem.

A edição também inclui missões e atividades extras, como a Classic Car Collection e operações envolvendo a gangue PTT Youngin$, com recompensas exclusivas.

Quando estará disponível?

O pré-carregamento da versão digital estará disponível a partir de 12 de novembro, enquanto a edição física será lançada com código de download para acesso antecipado ao jogo.

A Rockstar informou que o GTA 6 custará US$ 79,99 para PlayStation 5 e Xbox Series X e S, confirmando um aumento de US$ 10 em relação ao preço padrão de US$ 70 observado nesta geração. Já a Ultimate Edition custará US$ 20 a mais, saindo por US$ 99,99. O preço no Brasil ainda não foi divulgado oficialmente.

Ainda não há informações, também, sobre uma nova versão de GTA Online, o que sugere que a experiência atual continuará em funcionamento quando GTA 6 for lançado, em novembro.