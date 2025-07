Gwyneth Paltrow vira ‘porta-voz muito temporária’ de empresa após flagra de ex-CEO em show do Coldplay

Atriz, que é ex-mulher do vocalista Chris Martins, foi contratada pela Astronomer para responder a perguntas sobre os serviços com humor, sem abordar o caso extraconjugal revelado por uma ‘câmera do beijo’

Reprodução/ Youtube / Astronomer Astronomer publicou um vídeo no YouTube com Gwyneth Paltrow respondendo às perguntas 'mais frequentes' sobre a empresa



Gwyneth Paltrow foi escolhida como a “porta-voz muito temporária” da empresa Astronomer após o recente escândalo que envolveu o ex-CEO Andy Byron e a diretora de recursos humanos, Kristin Cabot. O casal foi flagrado em uma situação íntima pela “câmera do beijo” durante um show da banda Coldplay, o que gerou grande repercussão.

O momento foi amplamente compartilhado nas redes sociais, com o vocalista Chris Martins (ex-de Paltrow) brincando no palco: “Eles estão tendo um caso ou são apenas muito tímidos?” Como consequência do incidente, tanto Byron quanto Cabot, que são casados com outras pessoas, decidiram deixar seus cargos. A Astronomer emitiu um comunicado afirmando que os padrões de conduta esperados não foram cumpridos.

A atriz foi contratada para interagir com o público e responder a perguntas sobre a empresa com humor e ironia, mas não aborda o episódio. Paltrow foca em abordar os serviços que a Astronomer oferece, buscando desviar a atenção do escândalo. “A Astronomer recebeu muitas perguntas nos últimos dias, e me pediram para responder às mais comuns”, comenta Paltrow no vídeo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA