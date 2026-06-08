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Ingressos, programação, datas: tudo o que você precisa saber sobre o Rock in Rio 2026

As vendas para o público geral serão abertas oficialmente às 19h desta segunda-feira (8)

Estadão Conteúdo

Rock in Rio
Rock in Rio Reprodução / X

Com um line-up que inclui Foo Fighters, Elton John, Barão Vermelho, Nelly, Halsey, Lola Young e mais, o Rock in Rio 2026 inicia nesta segunda-feira, 8, a venda geral de ingressos, após o rápido esgotamento das entradas separadas para pré-venda.

Confira a line-up completa do Rock in Rio 2026

As vendas para o público geral serão abertas oficialmente às 19h, com os ingressos custando entre R$ 435 (meia-entrada Gramado) e R$1.950 (inteira Comfort Zone) por dia de festival. Localizada ao lado do palco principal, a Comfort Zone terá uma vista privilegiada dos shows, além de contar com bares e banheiros exclusivos.

Clientes Itaú poderão pagar os ingressos em até 8x sem juros no cartão de crédito, além de ter acesso a 15% de desconto. Já clientes de outros bancos poderão parcelar a compra em até 6x sem juros. O pagamento também poderá ser feito por Pix, sem descontos.

A venda de ingressos para o Rock in Rio é exclusivamente digital, sem bilheteria física, e coordenada pela Ticketmaster.

Após a compra, os ingressos serão disponibilizados através do Quentro.

Quando será o Rock in Rio 2026

A edição deste ano do Rock in Rio está marcada para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Line-up completa por dia do Rock in Rio 2026

4 de setembro

Palco Mundo (04/09/2026)

  • Foo Fighters
  • Rise Against
  • The Hives
  • Nova Twins

Palco Sunset (04/09/2026)

  • Capital Inicial convida Dado Villa Lobos
  • Hot Milk
  • Detonautas convida Biquíni Cavadão
  • Di Ferrero

New Dance Order (04/09/2026)

  • Steve Angello
  • Giu X Carola
  • Atkö
  • Cat Dealers

Espaço Favela (04/09/2026)

  • Rodrigo do CN
  • Hitmaker
  • GBZ7N

Global Village (04/09/2026)

  • Paulinho Moska
  • Leela
  • Giovanna Moraes

Supernova (04/09/2026)

  • Diogo Defante
  • Venere Vai Venus
  • Rock In Gil com Larissa Luz
  • Chady

5 de setembro

Palco Mundo (05/09/2026)

  • Avenged Sevenfold
  • Bring Me The Horizon
  • MGK
  • Sepultura

Palco Sunset (05/09/2026)

  • Bad Omens
  • Poppy
  • Black Pantera convida Nervosa
  • Malvada convida Day Limns

New Dance Order (05/09/2026)

  • James Hype
  • Volkoder
  • Camila Jun x Eli Iwasa
  • Victor Lou

Espaço Favela (05/09/2026)

  • Major RD
  • Canto Cego
  • Quantum

Global Village (05/09/2026)

  • Korzus
  • Noturnall + Russell Allen
  • Rhegia

Supernova (05/09/2026)

  • Supercombo
  • Lvcas
  • MC Taya
  • Zero

6 de setembro

Palco Mundo (06/09/2026)

  • Calvin Harris
  • Black Eyed Peas
  • Nelly
  • Barão Vermelho Encontro Formação Original

Palco Sunset (06/09/2026)

  • Ne-Yo
  • Jota Quest toca Tim Maia
  • BaianaSystem
  • Calema

New Dance Order (06/09/2026)

  • Meduza
  • Casa Bonita | Brisotti & Viot
  • Liu
  • Sofi Tukker

Espaço Favela (06/09/2026)

  • Xamã
  • Rael
  • Budah

Global Village (06/09/2026)

  • Mohamed Ramadan
  • Mãeana
  • Bento Gil convida Flor Gil

Supernova (06/09/2026)

  • João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50”
  • Matanza Ritual
  • Bayside Kings
  • O Escritório

7 de setembro

Palco Mundo (07/09/2026)

  • Elton John
  • Gilberto Gil
  • Jon Batiste
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset (07/09/2026)

  • Laufey
  • Péricles canta Motown
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order (07/09/2026)

  • Fatboy Slim
  • Aline Rocha
  • Leo Janeiro & Simo Not Simo
  • Max Styler

Espaço Favela (07/09/2026)

  • Belo
  • Mart’Nália
  • Tiee

Global Village (07/09/2026)

  • João Bosco
  • Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • Wanda Sá

Supernova (07/09/2026)

  • Alee
  • Zeca Veloso
  • Melly
  • Maui

11 de setembro

Palco Mundo (11/09/2026)

  • Stray Kids
  • Alok – Keep Art Human
  • Hwasa
  • Nexz

Palco Sunset (11/09/2026)

  • Jamiroquai
  • PJ Morton
  • Os Garotin convida Duquesa
  • Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order (11/09/2026)

  • Neelix & Vegas
  • Omiki
  • Departamento
  • Anna

Espaço Favela (11/09/2026)

  • MC Cabelinho convida TZ da Coronel
  • Puterrier & MC Carol
  • Caio Luccas

Global Village (11/09/2026)

  • Soulidified
  • Rio Bronx
  • Lambateria com Félix Robatto

Supernova (11/09/2026)

  • Nandatsunami
  • Ananda
  • Isa Buzzi
  • Muse Maya

12 de setembro

Palco Mundo (12/09/2026)

  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • J Balvin
  • Pedro Sampaio

Palco Sunset (12/09/2026)

  • Mumford & Sons
  • João Gomes e Orquestra Brasileira
  • Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • Criolo, Amaro e Dino

New Dance Order (12/09/2026)

  • Alok Pres. Rave The World
  • Alok & Family – Ekanta, Swarup
  • Gabe
  • Adam Sellouk
  • Bhaskar

Espaço Favela (12/09/2026)

  • Timbalada
  • Priscila Senna
  • Soul de Brasileiro

Global Village (12/09/2026)

  • Mestrinho
  • Hamilton de Holanda
  • Badi Assad

Supernova (12/09/2026)

  • Delacruz
  • Milo J
  • Yago Oproprio
  • Celo Dut

13 de setembro

Palco Mundo (13/09/2026)

  • Twenty One Pilots
  • Halsey
  • Lola Young
  • Ivete Sangalo

Palco Sunset (13/09/2026)

  • Zara Larsson
  • Marina Sena convida Céu
  • Joelma convida Viviane Batidão
  • Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order (13/09/2026)

  • John Summit
  • Roddy Lima
  • Illusionize
  • Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela (13/09/2026)

  • Dennis
  • Suel
  • Marvvila

Global Village (13/09/2026)

  • Haley Smalls
  • Lucy Alves
  • Kynnie

Supernova (13/09/2026)

  • Lourena
  • Sant
  • Bruna Black
  • Ar Baby

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