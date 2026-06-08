Ingressos, programação, datas: tudo o que você precisa saber sobre o Rock in Rio 2026
Com um line-up que inclui Foo Fighters, Elton John, Barão Vermelho, Nelly, Halsey, Lola Young e mais, o Rock in Rio 2026 inicia nesta segunda-feira, 8, a venda geral de ingressos, após o rápido esgotamento das entradas separadas para pré-venda.
Confira a line-up completa do Rock in Rio 2026
As vendas para o público geral serão abertas oficialmente às 19h, com os ingressos custando entre R$ 435 (meia-entrada Gramado) e R$1.950 (inteira Comfort Zone) por dia de festival. Localizada ao lado do palco principal, a Comfort Zone terá uma vista privilegiada dos shows, além de contar com bares e banheiros exclusivos.
Clientes Itaú poderão pagar os ingressos em até 8x sem juros no cartão de crédito, além de ter acesso a 15% de desconto. Já clientes de outros bancos poderão parcelar a compra em até 6x sem juros. O pagamento também poderá ser feito por Pix, sem descontos.
A venda de ingressos para o Rock in Rio é exclusivamente digital, sem bilheteria física, e coordenada pela Ticketmaster.
Após a compra, os ingressos serão disponibilizados através do Quentro.
Quando será o Rock in Rio 2026
A edição deste ano do Rock in Rio está marcada para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.
Line-up completa por dia do Rock in Rio 2026
4 de setembro
Palco Mundo (04/09/2026)
- Foo Fighters
- Rise Against
- The Hives
- Nova Twins
Palco Sunset (04/09/2026)
- Capital Inicial convida Dado Villa Lobos
- Hot Milk
- Detonautas convida Biquíni Cavadão
- Di Ferrero
New Dance Order (04/09/2026)
- Steve Angello
- Giu X Carola
- Atkö
- Cat Dealers
Espaço Favela (04/09/2026)
- Rodrigo do CN
- Hitmaker
- GBZ7N
Global Village (04/09/2026)
- Paulinho Moska
- Leela
- Giovanna Moraes
Supernova (04/09/2026)
- Diogo Defante
- Venere Vai Venus
- Rock In Gil com Larissa Luz
- Chady
5 de setembro
Palco Mundo (05/09/2026)
- Avenged Sevenfold
- Bring Me The Horizon
- MGK
- Sepultura
Palco Sunset (05/09/2026)
- Bad Omens
- Poppy
- Black Pantera convida Nervosa
- Malvada convida Day Limns
New Dance Order (05/09/2026)
- James Hype
- Volkoder
- Camila Jun x Eli Iwasa
- Victor Lou
Espaço Favela (05/09/2026)
- Major RD
- Canto Cego
- Quantum
Global Village (05/09/2026)
- Korzus
- Noturnall + Russell Allen
- Rhegia
Supernova (05/09/2026)
- Supercombo
- Lvcas
- MC Taya
- Zero
6 de setembro
Palco Mundo (06/09/2026)
- Calvin Harris
- Black Eyed Peas
- Nelly
- Barão Vermelho Encontro Formação Original
Palco Sunset (06/09/2026)
- Ne-Yo
- Jota Quest toca Tim Maia
- BaianaSystem
- Calema
New Dance Order (06/09/2026)
- Meduza
- Casa Bonita | Brisotti & Viot
- Liu
- Sofi Tukker
Espaço Favela (06/09/2026)
- Xamã
- Rael
- Budah
Global Village (06/09/2026)
- Mohamed Ramadan
- Mãeana
- Bento Gil convida Flor Gil
Supernova (06/09/2026)
- João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50”
- Matanza Ritual
- Bayside Kings
- O Escritório
7 de setembro
Palco Mundo (07/09/2026)
- Elton John
- Gilberto Gil
- Jon Batiste
- Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset (07/09/2026)
- Laufey
- Péricles canta Motown
- Roupa Nova convida Guilherme Arantes
- Vanessa da Mata convida Rubel
New Dance Order (07/09/2026)
- Fatboy Slim
- Aline Rocha
- Leo Janeiro & Simo Not Simo
- Max Styler
Espaço Favela (07/09/2026)
- Belo
- Mart’Nália
- Tiee
Global Village (07/09/2026)
- João Bosco
- Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
- Wanda Sá
Supernova (07/09/2026)
- Alee
- Zeca Veloso
- Melly
- Maui
11 de setembro
Palco Mundo (11/09/2026)
- Stray Kids
- Alok – Keep Art Human
- Hwasa
- Nexz
Palco Sunset (11/09/2026)
- Jamiroquai
- PJ Morton
- Os Garotin convida Duquesa
- Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
New Dance Order (11/09/2026)
- Neelix & Vegas
- Omiki
- Departamento
- Anna
Espaço Favela (11/09/2026)
- MC Cabelinho convida TZ da Coronel
- Puterrier & MC Carol
- Caio Luccas
Global Village (11/09/2026)
- Soulidified
- Rio Bronx
- Lambateria com Félix Robatto
Supernova (11/09/2026)
- Nandatsunami
- Ananda
- Isa Buzzi
- Muse Maya
12 de setembro
Palco Mundo (12/09/2026)
- Maroon 5
- Demi Lovato
- J Balvin
- Pedro Sampaio
Palco Sunset (12/09/2026)
- Mumford & Sons
- João Gomes e Orquestra Brasileira
- Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
- Criolo, Amaro e Dino
New Dance Order (12/09/2026)
- Alok Pres. Rave The World
- Alok & Family – Ekanta, Swarup
- Gabe
- Adam Sellouk
- Bhaskar
Espaço Favela (12/09/2026)
- Timbalada
- Priscila Senna
- Soul de Brasileiro
Global Village (12/09/2026)
- Mestrinho
- Hamilton de Holanda
- Badi Assad
Supernova (12/09/2026)
- Delacruz
- Milo J
- Yago Oproprio
- Celo Dut
13 de setembro
Palco Mundo (13/09/2026)
- Twenty One Pilots
- Halsey
- Lola Young
- Ivete Sangalo
Palco Sunset (13/09/2026)
- Zara Larsson
- Marina Sena convida Céu
- Joelma convida Viviane Batidão
- Carol Biazin convida Joyce Alane
New Dance Order (13/09/2026)
- John Summit
- Roddy Lima
- Illusionize
- Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka
Espaço Favela (13/09/2026)
- Dennis
- Suel
- Marvvila
Global Village (13/09/2026)
- Haley Smalls
- Lucy Alves
- Kynnie
Supernova (13/09/2026)
- Lourena
- Sant
- Bruna Black
- Ar Baby