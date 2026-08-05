HBO Max em agosto reúne final de A Casa do Dragão e Lanternas

O mês será marcado pela estreia de Lanternas, o desfecho de A Casa do Dragão e novos filmes, realities e documentários no catálogo da HBO Max

A HBO Max preparou uma programação robusta para agosto de 2026, apostando em grandes produções originais, novas temporadas e filmes inéditos. O principal destaque é Lanternas, série inspirada nos heróis da DC, além da reta final de A Casa do Dragão, que encerra mais um capítulo da guerra pelo Trono de Ferro. O catálogo ainda recebe realities, documentários e produções nacionais ao longo do mês.

Confira os principais lançamentos da HBO Max em agosto:

Séries

Lanternas (Lanterns) – Estreia da nova série da DC

A Casa do Dragão – Episódios finais da temporada

Bake Off Brasil – Nova temporada

Seguindo Conan O’Brien – Nova temporada

Filmes

Normal

Mother Mary

Supergirl (após a janela nos cinemas, chega às plataformas digitais em agosto)

Documentários e especiais

Hard Knocks: Training Camp with the Seattle Seahawks

Bestas Divinas

O grande destaque do mês é Lanternas, série que acompanha Hal Jordan e John Stewart em uma investigação que mistura ficção científica, suspense policial e o universo da DC. A produção é uma das apostas mais importantes da Warner Bros. Discovery para o streaming em 2026 e deve abrir caminho para os próximos projetos do novo Universo DC.

Outro título muito aguardado é a reta final de A Casa do Dragão, que promete intensificar a Dança dos Dragões e definir os rumos da disputa pelo Trono de Ferro. Além disso, a plataforma reforça sua programação com novos episódios de realities, documentários esportivos e produções voltadas para diferentes públicos.

Com uma programação diversificada, a HBO Max aposta em grandes franquias, séries inéditas e conteúdos exclusivos para manter o ritmo de lançamentos durante agosto. Entre produções da DC, fantasia, documentários e entretenimento, o serviço oferece opções para quem busca novidades ao longo do mês.