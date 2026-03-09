A bota Tabi de Wagner Moura e a subversão do galã brasileiro

Muito além da estética “pé de bode”, a escolha do ator reflete um movimento de ousadia que mistura história japonesa, vanguarda francesa e a desconstrução da masculinidade

MICHAEL TRAN / AFP Para decifrar o fascínio e a estranheza, é preciso entender a origem da peça



Não foi um papel em Hollywood nem uma nova direção cinematográfica que colocou Wagner Moura nos assuntos mais comentados das rodas de moda recentemente. O culpado foi um detalhe anatômico, quase arquitetônico, em seus pés. Ao aparecer publicamente usando um par de botas de couro preto com uma fenda separando o dedão dos demais dedos, o ator provocou um curto-circuito na imagem que o grande público tinha dele.

Para muitos, a visão do eterno Capitão Nascimento ou do rústico Pablo Escobar usando o que a internet cruelmente apelidou de “casco de bode” foi um choque. Mas, para os iniciados no universo fashion, aquele gesto foi um aceno sutil e sofisticado. Moura não estava apenas calçando uma bota estranha; ele estava vestindo um pedaço da história da moda e sinalizando que, sim, ele faz parte da elite cultural que entende a diferença entre vestir-se e posicionar-se.

O que é sapato tabi usado por Wagner Moura

Para decifrar o fascínio e a estranheza, é preciso entender a origem da peça. O modelo que gerou o frenesi é a Maison Margiela Tabi Boot. Embora tenha se tornado um símbolo de status no guarda-roupa de celebridades como Pedro Pascal e A$AP Rocky, sua origem remonta ao Japão do século XV.

Originalmente, os jika-tabi eram calçados de trabalho com solado de borracha e a separação do dedo grande para promover melhor equilíbrio e reflexologia, usados por operários, jardineiros e pedreiros japoneses. O salto para a alta moda aconteceu apenas em 1988, quando o designer belga Martin Margiela, conhecido por seu misterioso anonimato e desconstrução radical, apresentou a bota em seu desfile de estreia.

Diz a lenda fashionista que, para garantir que o público notasse a silhueta incomum, Margiela mergulhou as botas em tinta vermelha antes do desfile. Conforme as modelos caminhavam pela passarela de tecido branco, deixavam pegadas que lembravam cascos, marcando para sempre o território do “estranho” no luxo. Quando você pesquisa o que é sapato tabi usado por Wagner Moura, o que você encontra é a peça mais icônica e divisiva da moda contemporânea: um item que separa quem busca conforto estético de quem busca arte.

A quebra da masculinidade tradicional

O verdadeiro impacto de ver Wagner Moura com essas botas reside no contraste. Durante anos, a imagem do ator foi associada a uma masculinidade bruta, visceral e, por vezes, violenta, graças aos seus papéis mais famosos. O público brasileiro acostumou-se a vê-lo em coturnos militares ou mocassins de traficante.

Ao adotar a Tabi, Moura subverte essa expectativa. O calçado é inerentemente andrógino, desafiador e intelectual. Usá-lo é uma declaração de que ele não é apenas um “ator de ação”, mas um artista cosmopolita, sintonizado com a vanguarda e seguro o suficiente de sua masculinidade para usar algo que flerta com o feminino e o bizarro.

Essa escolha de guarda-roupa alinha Moura a uma nova geração de homens em Hollywood que rejeitam o terno preto seguro. É o que chamam de avant-garde acessível: manter a alfaiataria elegante na parte de cima, mas permitir que os pés contem uma história de rebeldia. É um movimento calculado de imagem que diz: “Eu conheço as regras, e é por isso que posso quebrá-las”.

O “feio” como status cultural

Existe um conceito na moda chamado “Ugly Chic” (o chique feio), popularizado por Miuccia Prada, que sugere que o bonito é fácil e esquecível, enquanto o feio é fascinante e humano. A bota Tabi é a rainha dessa estética. Ela não foi feita para ser bonita no sentido clássico; ela foi feita para ser interessante.

A reação da internet brasileira — que variou entre memes de animais ungulados e aplausos dos fashionistas — prova que o objetivo foi alcançado. O sapato exige uma segunda olhada. Ele tira o espectador da zona de conforto. Ao usá-lo, Wagner Moura transformou uma simples aparição pública em um momento de performance.

No fim das contas, a bota Tabi nos pés de um dos maiores atores do Brasil é um lembrete de que a moda não é apenas sobre cobrir o corpo, mas sobre comunicar quem somos quando ninguém está lendo o roteiro. Wagner Moura provou que, em 2026, o verdadeiro estilo não está em seguir a manada, mas em ter a coragem de usar o “casco” que a lidera.