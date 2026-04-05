O que fazer na Páscoa em Gramado: atrações gratuitas e roteiro de desfiles

A Serra Gaúcha transforma ruas e praças com a tradicional ChocoPáscoa; veja como planejar a viagem, horários da Parada de Páscoa e opções de passeios sem custo

Cleiton Thiele/Reprodução/Instagram @chocopascoagramado São esperados mais de 700 mil visitantes no tradicional evento de Páscoa de Gramado



A 10ª edição da ChocoPáscoa de Gramado (RS) acontece entre 12 de março e 12 de abril de 2026, transformando a capital nacional do chocolate artesanal em um cenário lúdico de celebração. Com mais de 700 mil visitantes esperados, o evento antecede o feriado oficial (5 de abril) e estende as comemorações por um mês inteiro. O destino oferece uma ampla variedade de atividades gratuitas focadas em famílias e na programação religiosa cristã, reduzindo o peso no orçamento de uma viagem que costuma ter preços elevados na alta temporada.

Planejamento de chegada, hospedagem e clima na serra

A porta de entrada principal para Gramado é o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, localizado a cerca de 100 quilômetros (duas horas de viagem de carro ou ônibus). Outra alternativa viável é o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, distante 70 quilômetros. O trajeto a partir da capital gaúcha pode ser feito via BR-116 e RS-235 (pela Rota Romântica), estrada bem pavimentada, porém suscetível a lentidão nos feriados prolongados.

Entre março e abril, Gramado vivencia a transição para o outono. O clima apresenta manhãs e noites frescas, com temperaturas médias variando entre 13°C e 22°C. A neblina matinal é comum e, ocasionalmente, frentes frias podem derrubar os termômetros abaixo dos 10°C, exigindo que o viajante inclua casacos médios, malhas e calçados fechados na mala, além de roupas leves para o meio-dia.

Por ser um dos maiores picos de turismo na cidade — movimentação comparável à do Natal Luz —, a reserva de hotéis e pousadas deve ocorrer com meses de antecedência. Imóveis de temporada e hotéis nas vias centrais, como a Avenida Borges de Medeiros e a Avenida das Hortênsias, esgotam rapidamente.

Programação sem custos e dinâmica dos desfiles temáticos

O calendário oficial concentra as principais atividades cênicas no centro histórico. O acesso às ruas decoradas e a grande parte das exposições interativas não exige compra de ingressos.

Parada de Páscoa: É o desfile de rua mais concorrido. Realizado aos finais de semana (sextas, sábados e domingos), sempre às 15h. Uma trupe de artistas, acrobatas e personagens como o Coelho Pascoalino desfila pela Avenida Borges de Medeiros. O cortejo é gratuito e interativo, distribuindo chocolates e paralisando o trânsito da via principal por cerca de uma hora.

Vila de Páscoa: Instalada na Praça das Etnias, a vila funciona diariamente das 9h às 21h (ou 22h, a depender da programação diária). O espaço reúne estandes de artesãos locais, praça de alimentação com comida típica e a Casa do Coelho Pascoalino, que costuma abrir para fotografias no fim da tarde, geralmente das 16h às 18h30. Apresentações teatrais de menor porte ocorrem no palco da vila.

Rua Coberta e Espaço Kids: A passarela que liga a Borges de Medeiros à Rua Garibaldi recebe decoração aérea imersiva e sedia recreações infantis diárias. O local abriga oficinas de pintura de rosto, brinquedos e demonstrações de chefs confeiteiros.

Gramado Aleluia (Programação Religiosa): A vertente espiritual da festa inclui a Procissão de Ramos e a Procissão dos Passos. Esta última, encenada à noite (geralmente às 20h), ilumina a Avenida Borges de Medeiros com tochas e velas para recontar as últimas horas de Jesus Cristo até a Igreja Matriz São Pedro.

Roteiro prático para três dias na cidade

A otimização do tempo é fundamental para não perder as apresentações com hora marcada e conseguir visitar as famosas fábricas da região sem atropelos.

Dia 1: Ambientação central e vila temática

Comece o roteiro caminhando pela Avenida Borges de Medeiros para observar a decoração urbana — postes, rotatórias e vitrines ganham esculturas de chocolate e coelhos gigantes. Visite a Igreja Matriz São Pedro e siga para a Praça das Etnias para explorar a Vila de Páscoa antes que o local fique lotado no meio da tarde. Almoce no centro e, a partir das 16h, leve as crianças para interagir com o Coelho Pascoalino. Finalize o dia percorrendo a Rua Coberta e jantando em um dos restaurantes do complexo.

Dia 2: Parada de Páscoa e imersão no chocolate

Reserve a manhã para visitar as fábricas de chocolate artesanal. As marcas locais oferecem tours pelas suas linhas de produção (alguns gratuitos, outros com taxa de entrada revertida em produtos), localizadas majoritariamente na Avenida das Hortênsias. Retorne ao centro no início da tarde para garantir um bom lugar nas calçadas da Borges de Medeiros. Às 15h, assista à Parada de Páscoa. No fim do dia, explore exposições temáticas como o Salão do Chocolate Artesanal.

Dia 3: Programação sacra e circuito em Canela

No domingo, priorize a agenda do Gramado Aleluia. Se for o fim de semana exato da Páscoa, acompanhe a missa festiva e as procissões matinais. Após o almoço, percorra os poucos quilômetros até a cidade vizinha de Canela, que também possui programação própria com intervenções culturais e feira de artesanato na praça da imponente Catedral de Pedra. Retorne a Gramado no início da noite.

Alimentação e deslocamento urbano na alta temporada

O sistema de transporte por aplicativos e os táxis operam com alta demanda. Para quem está hospedado na região central, a caminhada é o melhor modal, pois o trânsito nas avenidas principais torna-se lento devido aos desfiles e o estacionamento rotativo em via pública é amplamente disputado. Caso alugue um carro, priorize deixá-lo na garagem da hospedagem durante os dias de atividades concentradas no núcleo urbano.

No quesito alimentação, as famosas sequências de fondue e os restaurantes temáticos exigem planejamento. Os jantares na alta temporada pascal registram filas de espera que ultrapassam uma hora caso não haja reserva prévia. A segurança pública em Gramado possui altos índices de eficiência, permitindo caminhadas noturnas pelas vias iluminadas com total tranquilidade, o que facilita o retorno a pé dos restaurantes para os hotéis do perímetro central.

O evento pascal encerra o primeiro quadrimestre do ano com a infraestrutura hoteleira e gastronômica da cidade operando em sua capacidade máxima. Organizar uma logística que alterne as atrações de rua gratuitas com os passeios tradicionais é a estratégia mais inteligente para absorver o clima festivo da Serra Gaúcha garantindo mobilidade e controle de gastos.