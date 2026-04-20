Magia, maldição e nostalgia: Sandra Bullock e Nicole Kidman retornam em ‘Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor’

Sequência direta do clássico noventista ‘Da Magia à Sedução’, a estreia está marcada para setembro de 2026 nos cinemas brasileiros

Reprodução/Warner Bros. Pictures Brasil Nicole Kidman e Sandra Bullock no novo filme 'Da Magia à Sedução Feitiço de Amor'



A magia está de volta, e mais intensa do que nunca. A Warner Bros. Pictures revelou o primeiro teaser de Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor, sequência direta do clássico noventista Da Magia à Sedução, reacendendo a paixão dos fãs por esse universo onde amor e feitiçaria andam lado a lado.

O novo capítulo marca o aguardado retorno de Sandra Bullock e Nicole Kidman como as icônicas irmãs Sally e Gillian Owens. Ao lado delas, uma nova geração entra em cena, com nomes como Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Lee Pace. E para completar o toque nostálgico, Stockard Channing e Dianne Wiest reprisam seus papéis como as excêntricas tias Jet e Franny.

A trama retoma a maldição que sempre perseguiu a família Owens. Todo homem que se apaixona por uma delas está condenado à morte. Décadas depois, Sally e Gillian ainda carregam esse peso, mas agora enfrentam uma ameaça ainda maior, capaz de destruir não só seus relacionamentos, mas toda a linhagem da família. Entre feitiços, segredos e laços familiares, o filme promete equilibrar romance, humor e aquele toque sombrio que marcou o original.

Lançado em 1998, Da Magia à Sedução se tornou um clássico cult ao misturar fantasia com drama romântico, conquistando o público com sua estética encantadora e a química irresistível entre Bullock e Kidman. Mesmo sem ter sido um grande sucesso de bilheteria na época, o longa ganhou força ao longo dos anos e virou referência quando o assunto é histórias de bruxas fora do óbvio.

Agora, com Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor, a promessa é entregar exatamente o que os fãs querem: nostalgia na medida certa, novos conflitos e um mergulho ainda mais profundo nesse universo onde o amor pode ser tão poderoso e perigoso quanto qualquer feitiço.

A estreia está marcada para setembro de 2026 nos cinemas brasileiros. E se depender do clima do teaser, pode preparar, vem emoção, vem romance e vem magia da boa.