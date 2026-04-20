Apresentador comunicou o falecimento do ex-jogador de basquete durante a transmissão ao vivo, após a participante ser informada sobre a perda do pai, Gerardo Renault

Reprodução / TV Globo BBB 26: Tadeu revela morte do irmão Oscar Schmidt para apoiar Ana Paula



Na edição ao vivo de domingo (19) do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), o apresentador Tadeu Schmidt quebrou os protocolos do programa e revelou a morte de seu irmão, Oscar Schmidt, para apoiar a participante Ana Paula. Ela havia sido informada sobre a morte de seu pai, Gerardo Renault, pouco antes da transmissão e decidiu permanecer no reality show.

Ao falar com os finalistas, Tadeu afirmou que gostaria de dar um abraço em Ana Paula. Em seguida, justificou a quebra da regra para interagir com a participante. “Eu queria também te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo. Mas, nessas alturas, que se dane o protocolo”, disse o apresentador.

Emocionado, Tadeu explicou que o falecimento de Oscar ocorreu na sexta-feira (17). “Eu também estou vivendo um luto. Meu irmão morreu anteontem. […] Eu respeito demais qualquer coisa que você fizer. Respeito demais esse momento que você está vivendo”, declarou.

O apresentador encerrou o assunto citando as reações que o pai da participante e o seu irmão teriam diante da permanência de ambos no programa. “Pelo o que você conta da sua relação com o seu pai, eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você. Como eu sei que meu irmão diria para mim: ‘Não se atreva a ir embora’, porque era essa a minha relação com ele”, afirmou.

Tadeu presta solidariedade à Ana Paula após falecimento do pai, e conta que perdeu o irmão, Oscar Schmidt 🤍 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Cayndt8BjV — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2026

Morte de Gerardo Renault

A equipe de Ana Paula comunicou na noite de domingo que o pai da participante, Gerardo Renault, morreu aos 96 anos. Apesar de a família ter decidido não avisar a jornalista, a produção do programa contou para a veterana sobre a morte do ex-deputado.

Recentemente, Gerardo Renault foi internado em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Conforme havia noticiado o portal LeoDias, ele havia apresentado quadro de desidratação em razão de uma infecção urinária.

Segundo o comunicado da equipe de Ana Paula Renault, o pai jornalista foi quem pediu para ela retornar ao Big Brother Brasil. “Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E, é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa“, escreveu a equipe da participante.

O Big Brother Brasil 26 está na reta final. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões. O vencedor será anunciado na terça-feira (21).

Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault. Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunica-lá. Ana Paula permanecerá no programa.… pic.twitter.com/m3jaRjR4nN — Ana Paula Renault 🧙🏻‍♀️ (@anapaularenault) April 20, 2026

Quem era Gerardo Renault

Além de Ana Paula, Gerardo Renault teve mais quatro filhos: Gisele, Rene, Cibele e Maria Aparecida, ou Cida. Nascido em 17 de setembro de 1929, era advogado e construiu uma sólida carreira política em Minas Gerais.

Em 1951, foi eleito vereador de Belo Horizonte pela União Democrática Brasileira (UDN). Foi reeleito em 1954, 1958 e 1962. Durante o período, ainda chefiou a delegação brasileira nos Jogos Mundiais Universitários de 1952, na Alemanha, integrou o Comitê Mundial Universitário, o conselho diretor da Associação Mineira de Municípios (AMM) e a diretoria da Associação Brasileira de Municípios (ABM).

De 1967 a 1978, foi deputado estadual de Minas Gerais pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), legenda do Regime Militar.

Após o fim do bipartidarismo no Brasil, em 1979, transferiu-se para o Partido Democrático Social (PDS), sucessor da Arena. Foi eleito deputado federal. Deixou a Câmara dos Deputados ao fim do mandato em 1986.

De volta a Minas Gerais, disputou, como vice, o governo do estado na chapa encabeçada por Murilo Paulino Badaró e ocupou a presidência do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais (Iplemg) em sucessivos mandatos.