Morre aos 57 anos Patrick Muldoon, o ator de ‘ Tropas Estelares’

O ator e produtor morreu no último domingo (19) de ataque cardíaco em sua residência em Beverly Hills

Morre aod 57 anos



O ator e produtor Patrick Muldoon morreu no último domingo (19) de ataque cardíaco em sua residência em Beverly Hills, aos 57 anos.

Ele estava envolvido nas filmagens de “Kockroach”, e aguardava o lançamento do thriller policial “Dirty Hands”, previsto para estelar ainda este ano.

O artista dividia a casa com a namorada Miriam Rothbart, com quem foi visto publicamente em uma aparição, em março de 2026, durante o Saturn Awards.

Natural da California, o cineasta era conhecido nas telas. Ele iniciou sua carreira durante a faculdade, desde a década de 1990.

Entre seus principais papeis estão: Austin Reed, na novela “Days of Our Lives”, e o vilão Richard Hart, na série “Melrose Place” , e claro, personagem Zander Barcalow na ficção científica “Tropas Estelares” (1997), papel que marcou uma geração.