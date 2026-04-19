Filho de Oscar Schmidt revela que pai descobriu novo tumor em 2025

O ex-jogador de basquete morreu na sexta-feira (17) aos 68 anos

Reprodução/Instagram @runschimarun Felipe Schmidt contou que a terceira cirurgia de Oscar Schmidt deixou sequelas



Oscar Schmidt, morto sexta-feira (17) após uma parada cardiorrespiratória, lutava contra um novo tumor desde 2025, o que o levou a uma terceira cirurgia. A revelação foi de Felipe Schmidt, filho do lendário jogador de basquete, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

“Como vocês todos acompanharam, ele passou por duas cirurgias na cabeça, por muitos anos de quimioterapia, rádio (…) No ano passado, a gente descobriu uma nova massa, muito pequena, um tumor grau 4. Já de imediato, a gente decidiu operar. Meu pai decidiu”, disse Felipe.

Segundo o filho, Oscar, que sofreu com o câncer desde 2011, ficou com muitas sequelas. “Ele não voltou a ser mais muito o mesmo, porque a terceira operação foi do outro lado do cérebro, então o cérebro não conseguia muito compensar (…). Mas ele estava ali, ele estava muito presente” contou.

Apesar do sofrimento, Felipe disse que Oscar jamais se entregou. “Ele lutou demais, dava para ver que ele estava tentando. Só que essa é uma doença infeliz. Quando chega nesse nível, a gente não tem como determinar o tempo e, infelizmente, ele veio a falecer sexta-feira“, declarou.

Segundo Felipe, a decisão de uma despedida reservada foi da família para evitar maior desgaste emocional para Maria Cristina. “A piora do meu pai foi muito, muito drástica. Quando aconteceu, a gente se reuniu e viu o quanto minha mãe estava sofrendo. Para ela, ia ser muito mais difícil se expor assim e ter que passar por isso”, relatou.