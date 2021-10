Adele anuncia lançamento do álbum ’30’ para o dia 19 de novembro

Cantora britânica disse que começou a escrever o álbum três anos atrás e que sua nova produção irá falar sobre o seu divórcio

A cantora britânica Adele anunciou o lançamento de seu novo álbum de estúdio, intitulado ‘30‘ para o dia 19 de novembro. A informação foi divulgada pela artista em suas redes sociais nesta quarta-feira, 13, após semanas de especulação dos fãs sobre a nova produção. Além do anúncio, Adele informou que o novo álbum começou a ser escrito quando fez 30 anos, 3 anos atrás, e que ele irá falar sobre o seu divórcio. Apesar do lançamento estar previsto para o dia 19, o primeiro single do álbum será disponibilizado nesta semana. ‘Easy On Me‘ foi anunciado como a primeira faixa do novo trabalho e será lançada na próxima sexta-feira, 15. Esse será o primeiro lançamento da cantora desde 2015, quando lançou o álbum ’25’, que foi aclamado pelo público e ajudou a emplacar hits como ‘Hello‘, ‘Water Under The Bridge‘ e ‘When We Were Young‘.

Confira o clipe de ‘Hello’, principal hit do último álbum da cantora: