Após 4 anos de hiato, Justin Bieber lança novo álbum ‘SWAG’

Após 4 anos sem lançamentos, o cantor Justin Bieber lançou um novo álbum intitulado como “SWAG” na madrugada desta sexta-feira (11). Apesar de apenas divulgar nesta quinta-feira (10) as imagens do seu novo projeto com os nomes das faixas nas redes sociais, o artista deixou os fãs muito ansiosos para a sua volta. Autor do hit “Baby” compartilhou diversas fotos em preto e branco em que aparece acompanhado da família: sua esposa, Hailey Bieber e o filho do casal, Jack Blues Bieber, cujo rosto não aparece. Novo disco e sétimo álbum de estúdio conta com 21 faixas inéditas e colaborações de Sexyy Red, Druski, Cash Cobain, Eddie Benjamin, Dijon e Gunna.

O último trabalho do cantor foi “Justice”, lançado em 2021, impulsionado por sucessos como “Holy” e “Hold on”. Bieber chegou a iniciar uma turnê com o “Justice”, que precisou ser interrompida depois do cantor fazer um show no Rock in Rio 2022 por motivos de saúde.

