Bem mais que o de The Town: veja outros shows em São Paulo nesta semana

Entre os destaques estão Jorge Ben Jor, Dora Morelenbaum, Dead Fish e FBC; ainda neste domingo (14), os britânicos do Boston Manor tocam no City Light Music Hall, em Pinheiros

Reprodução / Instagram / @jorgebenoficial / Foto: @marcosoliveirapht Jorge Ben faz show no sábado (20) no Espaço Unimed



Com o The Town finalmente chegando ao fim, a cidade de São Paulo volta à programação normal de shows originais e com público mais especializado nas diversas casas espalhadas pela capital. Ainda neste domingo (14), os britânicos do Boston Manor tocam no City Light Music Hall, em Pinheiros, com entradas a partir de R$ 190.

Vale destacar: mais uma vez, a semana foi de grandes anúncios de apresentações na cidade. A principal delas fica por conta da italiana Laura Pausini, que chega ao Brasil em fevereiro… de 2027! O show no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, fará parte da Io Canto World Tour, que começa em março do ano que vem na Espanha.

Esta será a primeira apresentação da cantora em um estádio brasileiro e deve incluir músicas do disco mais recente, Io Canto 2. Ainda sem previsão de passar por outras cidades do país, a data da abertura da venda de ingressos – que será feita pela Ticket For Fun – ainda não foi anunciada.

Beira o desnecessário relembrar a relevância de Pausini para a música italiana e os impressionantes números conquistados pela artista em três décadas de carreira: 75 milhões de álbuns vendidos e 6 bilhões de streams, por exemplo. A grande dúvida é: será que teremos uma homenagem para Renato Russo? Vale a pena aguardar.

Quem também retorna a São Paulo, mas ainda neste ano, é a Nação Zumbi. Novamente na Audio, o grupo confirmou o segundo show de comemoração dos 30 anos do brilhante Da Lama Ao Caos, disco feito em parceria com Chico Science que colocou a música de Recife no mundo nos anos 90. A apresentação será em 25 de outubro, com abertura da Devotos, com ingressos a partir de R$ 80.

Ainda falando da Audio, os paulistanos do Terno Rei vão estrear como headliners na casa em dezembro, no dia 7, com mais uma data da turnê Nenhuma Estrela. O anúncio veio logo após o excelente show no Coala Festival, que confirmou que o novo disco caiu nas graças do público. As entradas custam 60 reais.

Já no punk rock, os californianos do Pennywise anunciaram uma turnê pela América Latina, com passagem pela Costa Rica e Califórnia. Por enquanto, nada de Brasil ou de outros vizinhos sul-americanos, mas sonhar não custa nada.

Confira a agenda completa abaixo

Quem: Ca7riel & Paco Amoroso

Onde: Audio

Quando: Quarta, 17/09, às 20h

Quanto: A partir de R$ 170

Por que ir?: A dupla argentina fez um dos melhores shows do Lollapalooza 2025 em São Paulo e tem sido destaque em festivais ao redor do mundo com a Papota Tour. Eles ainda voltarão para a capital paulista no Allianz Parque, para abrir o show do rapper Kendrick Lamar.

Quem: Dead Fish

Onde: SESC Bom Retiro

Quando: Quinta, 18/09, às 21h

Quanto: A partir de R$ 18, mas apenas na bilheteria das unidades

Por que ir?: Depois de passar pela Europa, o Dead Fish volta para São Paulo com o hardcore melódico que há mais de 30 anos abre as melhores rodas punk do país.

Quem: FBC

Onde: Comedoria do SESC Belenzinho

Quando: Sexta, 19/09, às 20h30 e sábado, 20/09, às 20h30

Quanto: A partir de R$ 18, mas apenas na bilheteria das unidades

Por que ir?: Um dos principais artistas do Brasil, o mineiro FBC dá uma verdadeira aula de hip hop nos shows. E, com certeza, será um dos destaques do Lollapalooza ano que vem.

Quem: Dora Morelenbaum

Onde: Teatro do SESC Belenzinho

Quando: Sábado, 20/09, às 21h

Quanto: A partir de R$ 18, mas apenas na bilheteria das unidades

Por que ir?: Com carreira solo depois do hiato do Bala Desejo, Morelenbaum lançou o álbum Pique, lotado de referências da MPB, do R&B e do jazz.

Quem: Jorge Ben Jor

Onde: Espaço Unimed

Quando: Sábado, 20/09, às 20h

Quanto: A partir de R$ 310

Por que ir?: Jorge Ben é uma categoria diferente da música mundial. O show anual no Espaço Unimed é sempre um presente para os fãs, ainda mais porque o carioca, se puder, não deixa o palco nunca.

Quem: Soviet Soviet

Onde: Jai Club

Quando: Domingo, 21/09, às 19h

Quanto: A partir de R$ 150

Por que ir?: É a primeira vez do Soviet Soviet no Brasil. A banda italiana é um dos principais nomes do post-punk europeu da atualidade e promete um show elétrico. Faixas como Ecstasy, Something You Can’t Forget e Endless Beauty devem fazer valer a noite.

