Beyoncé quebra recorde histórico no Grammy 2021; Taylor Swift leva prêmio de ‘Álbum do ano’

Billie Eilish, Harry Styles, H.E.R. e Megan Thee Stalion também venceram algumas categorias; Bruno Mars homenageou Little Richard durante a cerimônia

Reprodução Cantora chegou a 28 prêmios conquistados em sua carreira



A cantora Beyoncé foi a grande vencedora da edição 2021 do Grammy. A premiação aconteceu na noite deste domingo, 14, depois de ter sido adiada por causa da pandemia de Covid-19. A cantora recebeu nove indicações e venceu quatro prêmios, se tornando a artista feminina com mais conquistas na premiação com 28 gramofones. A cantora levou os prêmios de Clipe Musical, por ‘Brown Skin Girl’; Performance R&B, por ‘Black Parade‘; Performance de Rap e Música de Rap, ambas por ‘Savage‘, em parceria com a rapper Megan Thee Stallion. O prêmio de Álbum do Ano foi para ‘Folklore‘, da cantora Taylor Swift, que se tornou a primeira mulher a conquistar três prêmios de Melhor Álbum do Ano. A britânica Dua Lipa, de 25 anos, levou o prêmio de Álbum de Pop Vocal, com ‘Fulture Nostalgia’’. Dua Lipa também mostrou uma das apresentações mais aclamadas da noite, ao apresentar um medley de ‘Don’t Start Now’ com ‘Levitating’, com participação do rapper DaBaby. Billie Eilish, principal vencedora da edição 2020 do Grammy, levou o prêmio de Gravação do Ano por ‘Everything I Wanted‘, levando a categoria por dois anos consecutivos.

Forget Wednesdays! On Sundays we wear pink. 💕 RT if you’re in. 🎤 @dualipa at the #GRAMMYs! pic.twitter.com/FHpBcuBMX7 — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 15, 2021

Apesar de ter sido o grande destaque da noite, Beyoncé não foi o único grande nome do pop a ser premiado. O ex-integrante do grupo One Direction, Harry Styles, surpreendeu e levou o prêmio de Performance Pop Solo por ‘Watermelon Sugar’. Lady Gaga e Ariana Grande desbancaram o grupo de KPop BTS e levaram o prêmio de Performance em Pop Duo/Grupo por ‘Rain On Me’. Megan Thee Stallion levou o prêmio de artista revelação e se emocionou durante o discurso. Billie Eilish também levou o prêmio de Música para Mídia Social por ‘No Time To Die’, tema do novo filme da franquia ‘007’. Nas apresentações, além de Dua Lipa, os destaques ficaram por conta da cantora Taylor Swift, que apresentou um medley de ‘Cardigan’, ‘August’ e ‘Willow’. Outro destaque ficou por conta de Bruno Mars e Anderson .Paak, que se apresentaram duas vezes: uma com a nova música do Silk Sonic, ‘Leave The Door Open’, dos quais são integrantes, e outra com uma homenagem ao guitarrista Little Richard, que morreu em 2020. Harry Styles, Billie Eilish, John Mayer, LilBaby, Megan Thee Stalion e Cardi B. Vale mencionar que Cardi B dançou o remix do DJ brasileiro Pedro Sampaio de sua música ‘Wap’.

Confira todos os vencedores da edição 2021 do Grammy: