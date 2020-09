Billboard anuncia duas novas paradas mundiais, ‘Global 200’ e ‘Global Excl. U.S.’

Canções de Maluma, Cardi B e Megan Thee Stallion estrearam no topo na primeira semana de novas listas especializadas

Reprodução/YouTube 'WAP', de de Cardi B e Megan Thee Stallion, estreou no topo da Global 200



A Billboard anunciou nesta segunda-feira (14) duas novas paradas musicais: a Billboard Global 200 e a Billboard Global Excl. U.S., que serão baseadas em streamings e compras digitais de músicas em todo mundo. A primeira delas (Global 200) avaliará as canções mais reproduzidas mundialmente e, diferente da Hot 100, não somará as execuções em rádios – apenas o consumo digital em mais de 200 países será contabilizado. “WAP“, de Cardi B e Megan Thee Stallion, estreou no topo da Global 200 com 100,9 milhões de streams e 23 mil downloads vendidos entre 4 e 10 de setembro. “Dynamite”, do BTS, ficou em segundo lugar. Nesta primeira semana, foram contemplados artistas dos Estados Unidos, Canadá (Drake e The Weeknd), Coreia do Sul (BTS e BLACKPINK), Colômbia (Maluma), Reino Unido (Harry Styles) e Nova Zelândia (Jawsh 685).

Já a Billboard Global 200 Excl. U.S. vai contabilizar as reproduções de fora dos Estados Unidos, o que não exclui a possibilidades de artistas norte-americanos aparecem também nesta parada. Maluma estreou em primeiro lugar com “Hawái” (85,3 milhões de streams e 1 mil downloads fora dos EUA). O BTS também emplacou “Dynamite” no segundo lugar dessa lista (70,9 milhões de streams e 15 mil downloads) e “WAP”, de Cardi B e Megan Thee Stallion, fecha o pódio em terceiro lugar (54,6 milhões de stream e 6 mil downloads). Vale lembrar que as paradas “Billboard Hot 100” (singles) e “Billboard 200” (álbuns) seguem válidas contabilizando as reproduções de dentro dos EUA.