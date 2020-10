BLACKPINK lança ‘The Album’ com parceria de Cardi B e libera 1º clipe

O vídeo de ‘Lovesick Girls’ já passou 30 milhões de visualizações horas após o lançamento no YouTube

Reprodução/YouTube Principal grupo feminino de k-pop divulgou primeiro clipe do novo trabalho nesta sexta-feira (2)



A divulgação de “The Album” está fortíssima! As meninas do BLACKPINK, principal grupo feminino de k-pop, lançaram nesta sexta-feira (2) a sua primeira coletânea de estúdio, que sucede diversos EPs e gravações ao vivo. O trabalho reúne a já conhecida parceria com Selena Gomez, “Ice Cream”, e a inédita com a rapper Cardi B, “Bet You Wanna”. O hit “How You Like That” abre o álbum de oito faixas. Para marcar o lançamento, o BLACKPINK divulgou também o clipe para “Lovesick Girls”.

Ouça ‘The Album’:

Assista ao clipe de ‘Lovesick Girls’: