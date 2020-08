Selena Gomez se junta às meninas do BLACKPINK em ‘Ice Cream’; assista

Cantora americana colaborou em faixa do quarteto sul-coreano formado por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa

Reprodução/YouTube Parceria inédita foi lançada nesta sexta-feira (28)



“Ice Cream”, a parceria entre a cantora Selena Gomez e o grupo feminino de k-pop BLACKPINK. foi lançada nesta sexta-feira (28) nas plataformas digitais. A canção já chegou acompanhada de um videoclipe mega colorido e refrescante. A faixa integrará o próximo álbum do quarteto sul-coreano, que deve ser lançado em 2 de outubro. Em junho, o BLACKPINK divulgou outra música que também fará parte da coletânea inédita, “How You Like That”, sucedendo a colaboração das meninas com Lady Gaga em “Sour Candy”, faixa do álbum mais recente da americana, o aclamado “Chromatica“.

O produtor e compositor Tommy Brown revelou em entrevista recente que “Ice Cream” contou com a participação de Ariana Grande na composição da faixa. Ao lado da cantora de “thank u, next”, trabalharam também na canção Victoria Monet (de “7 Rings”), Mr. Franks e Bekuh Boom.

Assista ao clipe de ‘Ice Cream’: