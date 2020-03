Coronavírus faz My Chemical Romance adiar turnê no Japão

Divulgação My Chemical Romance adiou shows no Japão



O My Chemical Romance é mais uma banda que teve de adiar datas da turnê devido à pandemia global do novo coronavírus. O grupo subiria ao palco no Japão, em 28, 29 e 31 de março.

Em comunicado, Gerard Way e companhia anunciaram que as apresentações estão suspensas. “A promotora de nossos shows no Japão sugeriu que adiemos as datas para garantir a segurança de nosso público e vamos seguir este conselho. Saibam que estamos trabalhando para dar novas datas e tentaremos anunciar em breve.”

“Estamos terrivelmente tristes e ainda mais preocupados com o que está acontecendo com o mundo”, completou a nota.

Recentemente, Miley Cyrus teve de adiar show beneficente na Austrália. Assim como o Bikini Kill e os Pixies. Diversos festivais também tiveram de ser adiados, como o Coachella e o South by Southwest.