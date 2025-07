Embaixadora britânica responde Paes sobre matéria que contesta público de show de Lady Gaga no Rio

A reportagem a qual Stephanie Al Qaq se refere alega que a apresentação da cantora na praia de Copacabana não teve 2,1 milhões de pessoas, como divulgou a Prefeitura, e sim 660 mil

Daniel RAMALHO / AFP Show da Lady Gaga aconteceu em maio



A embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al Qaq, comentou a contestação de Eduardo Paes sobre a reportagem da BBC que analisou o público do show de Lady Gaga no Rio de Janeiro, em maio. “O prefeito Eduardo Paes não ficou muito feliz com uma reportagem recente sobre os números da Lady Gaga em Copacabana. Ele fez questão de me mostrar. Mas uma coisa ninguém pode negar: o Rio é uma das principais cidades do mundo quando o assunto é reunir multidões apaixonadas pela música”, escreveu ela em suas redes sociais. “Aliás, bem que o ‘Todo Mundo no Rio’ que vem poderia ter um artista britânico no palco. Eu já dei várias sugestões pro prefeito Paes. É garantia de praia lotada!”, brincou.

A reportagem da BBC a qual Stephanie se refere concluiu que a apresentação na verdade não teve 2,1 milhões de pessoas, como divulgou a Prefeitura do Rio de Janeiro, e sim 660 mil pessoas.

No X, antigo Twitter, Eduardo Paes contestou a informação: “Sabem de nada! Não entendem de Rio! No mesmo espaço que cabem 660 mil britânicos, cabem 2,2 milhões de brasileiros animados e felizes! E calientes!” Em seguida, ele também explicou a matemática utilizada para o cálculo dos presentes no show. “BBC, nunca desafie a matemática carioca”, concluiu, em tom humorístico.

