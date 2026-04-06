Ícone do pós-punk, Public Image Ltd volta ao Brasil nesta quarta; confira agenda completa

Grupo britânico se apresenta no Cine Joia; Robbie Williams e WOODZ confirmam show

crédito: Paul Heartfield

Depois do canadense Mac Demarco lotar duas noites na Audio com apresentações emocionantes, oito anos após a última passagem pelo Brasil, a expectativa pela agenda de shows de São Paulo é a maior possível. E a chegada do lendário Public Image Ltd, marcada para a próxima quarta-feira (8), deve fazer valer a espera e manter o nível alto.

O grupo britânico liderado pelo histórico John Lydon – conhecido pelo nome de Johnny Rotten, no período de Sex Pistols – não aparece nos palcos nacionais desde 1992. Agora, o reencontro promete ser elétrico tal qual a sonoridade da banda, dona do disco Metal Box, de 1979, um verdadeiro marco do pós-punk.

A turnê This Is Not The Last Tour começou no ano passado, no Reino Unido, depois de dúvidas sobre o futuro do PiL. Lydon considerou parar com as atividades após a morte do amigo e empresário John Rambo Stevens e da esposa Nora, ambos em 2023.

O show no Cine Joia ainda possui ingressos disponíveis, com valores a partir de R$ 290. A expectativa é de pelo menos 15 músicas ao longo de uma hora e meia, com destaque para Rise, This Is Not A Love Song e Flowers of Romance.

Já nesta segunda, foi a vez da confirmação da chegada de Robbie Williams, com a megaturnê BRITPOP. O dono do hit Angels tocará no Allianz Parque em 13 de outubro e a abertura da bilheteria será já nesta quinta (9). Quem também confirmou a vinda é o misterioso rapper Esdeekid – ou seria Timothée Chalamet? – que chega na Audio em 12 de maio. A pré-venda começa no dia 7 e a venda geral no dia 9.

Na lista de shows que foram anunciados recentemente, está o do sul-coreano WOODZ. Ex-jogador da base do Corinthians, o cantor tem crescido na cena do K-Pop e já possui mais de um bilhão de streams nas plataformas digitais. A apresentação será no Komplexo Tempo, em 19 de julho, e os ingressos custam a partir de R$ 215.

Vocalista do BRAZA e do Forfun, Danilo Cutrim também desembarca em São Paulo em breve. O carioca anunciou uma data do seu projeto solo para o próximo dia 21, no Bona Casa de Música. As entradas custam 70 reais. Quem sabe ele não dá uma palhinha do novo álbum, Neon, que deve ser lançado no segundo semestre?

Destaque do Knotfest em 2024, as japonesas do Babymetal finalmente confirmaram o retorno ao Brasil. O trio de metal chega no Espaço Unimed em 28 de novembro e as entradas devem ser vendidas a partir do dia 22. Os ingressos saem por R$ 180.

Ainda na linha do metal, está o Pentagram. A banda norte-americana confirmou a data da turnê de despedida dos palcos da América Latina Farewell Tour para 13 de agosto.

Quem também retorna ao Brasil – e ao Espaço Unimed – é o lendário Gipsy Kings. A chance de cantar Volare será em 26 de julho, com ingressos custando, no mínimo, 110 reais.

Confira a agenda completa da semana:

Quem: Public Image Ltd

Onde: Cine Joia

Quando: Quarta, 8/4, às 20h

Quanto: A partir de R$ 290

Por que ir?: Nunca se sabe quando será o último show do PiL de fato. No estúdio e ao vivo, Rise é um dos grandes hinos do pós-punk internacional.

Quem: Bixarte

Onde: SESC Pompeia

Quando: Sexta, 10/4, às 21h

Quanto: A partir de R$ 18

Por que ir?: A cantora e compositora paraibana traz o segundo álbum de estúdio com um caldeirão de sons. O show conta com as participações de Don L, Ayô Tupinambá e Monna Brutal.

Quem: Criolo

Onde: Espaço Unimed

Quando: Sexta, 10/4, às 20h

Quanto: A partir de R$ 90

Por que ir?: Criolo tem uma relação íntima com São Paulo e, agora, encerra a turnê Criolo 50, que marca o aniversário de meio século do artista – um dos mais talentosos que o Brasil produziu nos últimos anos.

Quem: Rodox

Onde: Carioca Club

Quando: Sexta, 10/4, às 19h

Quanto: A partir de R$ 160

Por que ir?: A volta do Rodox era bastante aguardada pelos fãs – conhecida por um rock que marcou a música nacional na virada do século.

Quem: Bullet Bane e Queda Livre

Onde: Casa Rockambole

Quando: Sexta, 10/4, às 21h

Quanto: A partir de R$ 40

Por que ir?: O Bullet Bane já provou seu valor dentro do cenário hardcore. A dobrdinha com a Queda Livre deve intercalar fãs de diferentes gerações.

Quem: Arena Hardcore (Dead Fish, Rancore, Hateen, Sugar Kane, Pense e mais)

Onde: Studio Stage

Quando: Sábado, 11/4, às 13h

Quanto: A partir de R$ 250

Por que ir?: Festival feito para fãs de hardcore reúne alguns dos principais nomes do circuito. O Dead Fish dispensa apresentações, enquanto o Rancore prepara o lançamento do novo álbum após o retorno do grupo.

Quem: Thiaguinho

Onde: Suhai Music Hall

Quando: Sábado, 11/4, às 22h

Quanto: A partir de R$ 110

Por que ir?: É o show de estreia da turnê Bem Black, novo projeto de Thiaguinho.

Quem: Johnny Hooker

Onde: SESC Pompeia

Quando: Sábado, 11/4, às 20h e domingo, 12/4, às 18h

Quanto: A partir de R$ 21

Por que ir?: Dono de uma voz potente, Johnny Hooker apresenta o álbum Viver e Morrer de Amor na América Latina – que, como indica o nome, atravessa vários ritmos latino-americanos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.