Justiça determina que Belo transfira ao ex-jogador Denilson dinheiro arrecadado com show

Devido a processo que já perdura há anos, cantor teve cinco dias para repassar o que lucrou com apresentação que realizou no Dia dos Namorados no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/belo/24.06.2021



A briga judicial envolvendo o cantor Belo e o ex-jogador de futebol Denilson ganhou um novo capítulo, isso porque o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) terminou no último dia 17 de junho que o artista deveria “promover a transferência dos valores obtidos com a venda dos ingressos referentes a apresentação de nome ‘Belo in Concert’”, conforme consta no processo do qual a Jovem Pan teve acesso. O show feito pelo pagodeiro aconteceu no dia 12 de junho no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, em celebração do Dia dos Namorados. Em entrevista ao UOL, o ex-jogador declarou que Belo continua devendo dinheiro a ele: “Não dá é ficar olhando ele fazer a vida normal me devendo milhões”. O desentendimento entre Denilson e o cantor começou porque, em 1999, o ex-jogador assumiu o gerenciamento do grupo Soweto, do qual o pagodeiro fazia parte, mas, no ano seguinte, o cantor decidiu seguir carreira solo. Denilson processou Belo por quebra de contrato e, em 2004, o cantor foi condenado a pagar uma indenização ao ex-atleta, que já chegou a dizer que, considerando juros e correção monetária, a dívida supera R$ 5 milhões. A Jovem Pan procurou tanto a assessoria de imprensa quanto a advogada de Belo, mas não obteve retorno.