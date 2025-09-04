Lady Gaga cancela show em Miami por questões de saúde vocal: ‘Tentei ao máximo evitar isso’

Cantora expressou seu pesar pela situação e pediu desculpas aos fãs que aguardavam ansiosamente pelo espetáculo

Lady Gaga, aos 39 anos, anunciou o cancelamento de seu show em Miami pouco antes de subir ao palco. A artista revelou que a decisão foi motivada por orientações médicas, que alertaram sobre o risco de lesões permanentes em suas cordas vocais. “Durante o ensaio de ontem à noite e no aquecimento vocal desta noite, minha voz estava extremamente cansada e tanto meu médico quanto meu preparador vocal me aconselharam a não me apresentar por causa do risco que isso representa. Eu quero ser resistente e simplesmente seguir em frente por vocês, mas não quero correr o risco de danos permanentes ou de longo prazo às minhas cordas vocais”, escreveu Gaga nos stories do Instagram.

A cantora expressou seu pesar pela situação e pediu desculpas aos fãs que aguardavam ansiosamente pelo espetáculo. Em sua declaração, ela enfatizou a importância de cuidar da saúde vocal e a necessidade de seguir as orientações médicas. Gaga se comprometeu a reagendar o show em Miami assim que possível, demonstrando seu desejo de retornar ao palco. “Tentei ao máximo evitar isso. Tenho muito cuidado comigo mesma para poder realizar esse show altamente exigente. Amo meus fãs com muito respeito e carinho e espero que possam aceitar minhas sinceras desculpas cheias de arrependimento. Estamos tentando remarcar o show o mais rápido possível”, completou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Sarah Paula