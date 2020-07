Caetano Veloso fará live para celebrar aniversário de 78 anos

Músico anunciou na quarta-feira (29) transmissão online para o dia 7 de agosto

Divulgação Cantor brincou que estava copiando Gilberto Gil, que também fez live de aniversário



Caetano Veloso finalmente fará a sua primeira live em agosto. O anúncio foi feito na quarta-feira (29) durante o programa “Sinta-se em casa”, de Marcelo Adnet. A apresentação do músico será transmitida no Globoplay, em 7 de agosto, mesmo dia em que Caetano completa 78 anos. “Como sempre, imitando Gilberto Gil, vou fazer no dia do meu aniversário”, brincou Caetano ao citar o amigo, que também fez um show online para celebrar mais um ano de vida. Na transmissão de Caetano, também participarão seus filhos Moreno, Zeca e Tom.

Outro cantor resistente às lives, mas que também se rendeu ao formato foi Zeca Pagodinho. Após negar que faria um web show para os fãs, o pagodeiro se empolgou durante sua apresentação no Dia das Mães. O resultado foi tão positivo que Zeca anunciou uma nova live, agora para o Dia dos Pais. “É um presente para todos os pais da família do samba”, escreveu o cantor. No vídeo publicado, o sambista convidou o público a participar da transmissão e compartilhou: “eu tô com muita saudade de cantar e, enquanto não pode fazer show, a gente vai fazer a ‘live’. Conto com vocês”.