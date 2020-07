Após se render às lives, Zeca Pagodinho anuncia mais uma para o Dia dos Pais

Cantor, que em abril se mostrou resistente aos shows virtuais, tomou gosto pelo formato e fará mais uma live em 9 de agosto

O cantor Zeca Pagodinho anunciou na noite desta quarta-feira (22) que fará uma live em homenagem ao Dia dos Pais. Segundo publicação no Instagram, a transmissão será no dia 9 de agosto, às 13h, no canal de Zeca no YouTube. “É um presente para todos os pais da família do samba”, escreveu. No vídeo publicado, o sambista convidou o público a participar da transmissão e compartilhou: “eu tô com muita saudade de cantar e, enquanto não pode fazer show, a gente vai fazer a ‘live’. Conto com vocês”.

No início do isolamento, quando outros artistas anunciavam as live” como uma alternativa, Zeca explicou que não faria uma. “Queria poder tocar um samba, mas não sei. Tô respeitando essa quarentena, esperando que todo mundo também respeite para que isso daqui a pouco passe e eu volte aos palcos para a gente cantar nosso samba”, compartilhou em abril. No entanto, no Dia das Mães, 10 de maio, Zeca Pagodinho cedeu e fez uma live, que teve grande repercussão na internet, com mais de três milhões de views no Youtube. Além disso, o cantor conseguiu arrecadar mais de 20 toneladas em alimentos doados para o projeto “Mães de Favela”.

*Com Estadão Conteúdo