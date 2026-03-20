Lollapalooza 2026 começa nesta sexta-feira: veja como chegar ao festival

Entre carro de aplicativo, trem ou o Lolla Transfer, uma das principais dúvidas sobre o festival é qual a melhor opção de deslocamento

Veja todas as outras possibilidades de transporte para chegar até o Autódromo de Interlagos para que você escolha a melhor opção.



O Lollapalooza Brasil 2026 começa nesta sexta-feira (20) com shows de grandes nomes como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator e Chappell Roan. Uma das grandes dúvidas sobre o festival é em relação ao transporte. Afinal, é melhor ir de carro de aplicativo, trem ou o transporte próprio do evento, o Lolla Transfer?

Caso você more perto de alguma estação de metrô, o transporte público é sempre a melhor opção. O preço dos carros de aplicativo costuma ser salgado – e é difícil concorrer com as milhares de pessoas pedindo um carro, especialmente na saída. Ir dirigindo também não é recomendado, já que o preço dos estacionamentos costuma subir.

Veja todas as outras possibilidades de transporte para chegar até o Autódromo de Interlagos para que você escolha a melhor opção.

Metrô e trem

Nos três dias do festival, tanto o trem quanto o metrô funcionarão 24 horas. A linha que deixa no Autódromo de Interlagos é a Linha 9-Esmeralda. Após à meia-noite, nesta linha, o embarque será exclusivamente na Estação Autódromo, com desembarque e integrações disponíveis nas demais estações. O Portão G, onde costuma ser a entrada do público, fica a cerca de 15 minutos de caminhada da estação. Não é necessário comprar bilhete antecipadamente. O preço da passagem em São Paulo é R$ 5,40.

Trem Expresso da Via Mobilidade

Com partidas a cada 30 minutos das estações Pinheiros e Morumbi, em direção à Estação Cidade Dutra, que fica a cerca de 4 minutos de caminhada da entrada do Autódromo. Na volta, o embarque ocorrerá das 23h à 1h, em intervalos de 30 minutos. O custo do bilhete é de R$ 35 e precisa ser adquirido no site da Via Mobilidade.

Lolla Transfer

Transporte em ônibus executivo oficial do festival, operado pela empresa Squad. São oito pontos de embarque, a maioria em hotéis da cidade. O preço é de R$ 239 e não há paradas durante o trajeto.

Os locais para embarque são: eSuites Transamerica Congonhas; Holiday Inn Anhembi; Hotel Ibis Campinas; Hotel ibis São Paulo Barra Funda; Hotel Intercity Nações Unidas; Ibis São Bernardo do Campo; InterContinental São Paulo by IHG; e Praça Armando de Sales Oliveira (Parque Ibirapuera – Portão 9). Deve ser adquirido antecipadamente.

*Estadão Conteúdo