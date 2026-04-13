Jorginho esclarece ‘bronca’ com Chappen Roan: ‘mal-entendido’

O meia do Flamengo tinha acusado a cantora, que foi uma das headliners do Lollapalooza, de desrespeitar sua filha durante o café da manhã em um hotel em São Paulo

Reprodução/Instagram A americana não teria pedido para que ninguém se aproximasse dela e quem nem tinha tido conhecimento do que ocorreu no dia



Pazes foram feitas. O jogador Jorginho, do Flamengo, se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (13) para esclarecer o ocorrido entre a sua filha de 11 anos e um segurança que supostamente seria da cantora Chappell Roan no fim de semana do Lollapalooza.

Segundo o meia, a situação foi um mal-entendido. Ele destacou que, após relatar o ocorrido, a cantora se pronunciou publicamente e entrou em contato de forma privada com sua esposa, Catherine.

A americana não teria pedido para que ninguém se aproximasse dela e quem nem tinha tido conhecimento do que ocorreu no dia. Ainda segundo a cantora, teria dito à família de Jorginho, ela se solidarizou com a situação e que “ficou claro que ele (o segurança) não estava agindo em nome de Chappell. Pascal Duvier já havia confirmado essa informação em outro pronunciamento.

Jorginho lamentou o impacto que a história causou em sua família e na cantora. Também agradeceu o apoio que recebeu e que não compactuava com discurso de ódio e ataque online, que foram feitos tanto por fãs da cantora como torcedores do Flamengo.

Relembre o caso

O atleta acusou a cantora Chappell Roan, que foi uma das headliners do Lollapalooza, de desrespeitar sua filha. Segundo o jogador, sua esposa e filha, que estão hospedadas no mesmo hotel que a artista, encontraram a cantora durante o café da manhã, e um segurança foi desrespeitoso com sua família após a artista ser reconhecida.

“Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza que era ela. […] Ela nem chegou a abordar. Ela apenas passou pela mesa da cantora e olhou para confirmar que era ela“, escreveu, ao explicar o ocorrido.

Segundo Jorginho, depois desse episódio, “um segurança grande foi até a mesa delas enquanto ainda estavam tomando café da manhã e começou a falar de forma extremamente agressiva” com a esposa e a filha, dizendo para a mãe que ela “não deveria permitir que a minha filha “desrepeitasse” ou “assediasse” outras pessoas”.

O jogador ainda informou que o segurança disse que iria fazer uma reclamação contra elas no hotel. “Convivo há muitos anos com o futebol, com exposição e sei respeitar os meus limites. O que aconteceu ali não foi isso. Foi apenas uma criança admirando alguém”, escreveu. Jorginho ainda reforçou que, sem os fãs, Chappell Roan não seria ninguém “Ela não merece o carinho de vocês”, escreveu o jogador, que também publicou uma foto da filha com o cartaz que tinha feito para a artista.

Segurança negou o envolvimento da cantora

O segurança de celebridades Pascal Duvier negou envolvimento da cantora na confusão com a filha de Jorginho. Por meio de publicação no Instagram, ele assumiu a “responsabilidade” pelo episódio.

“Eu estava no hotel em nome de outra pessoa, e não fazia parte da equipe de segurança pessoal de Chappell Roan. As ações que tomei não foram em nome de Chappell Roan, da sua equipe de segurança pessoal, da sua gestão ou de quaisquer outros indivíduos”, escreveu Duvier.