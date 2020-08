Anitta chora após apresentação em talk show americano: ‘Nunca imaginei’

Cantora apostou na canção em espanhol ‘Tócame’ para sua performance no programa de James Corden; assista

Reprodução/Instagram/anitta Funkeira se apresentou em programa americano na noite de quinta-feira (20)



Anitta chorou em seus stories na manhã desta sexta-feira (21) ao comentar sua participação no “The Late Show”, programa norte-americano apresentado por James Corden, e que teve a funkeira entre os convidados em edição mais recente. A artista, apresentada como uma “popstar brasileira incrivelmente talentosa”, participou por chamada de vídeo do programa e disse que em breve chegarão uma nova temporada da sua série “Vai, Anitta“, na Netflix, além de um novo álbum. “Este ano, está saindo um álbum, produzido pelo Ryan Tedder, ele foi responsável por ‘Tócame’ [música cantada em espanhol com participações de Arcangel e De La Ghetto] e é uma mistura de culturas brasileira, latina, espanhol, inglês e português. É uma bagunça louca”, disse a cantora.

“Tócame” foi justamente a canção escolhida por Anitta para sua apresentação na TV americana. Sensualizando entre quatro paredes, a funkeira esbanjou carisma na performance. No videoclipe oficial, que foi gravado durante a quarentena, Anitta aparece com o ex-namorado Gui Araújo em sua casa, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, nesta semana, Gui comentou o ex-romance com a Poderosa: “Nós não tivemos nenhuma briga, [o término] foi mais por incompatibilidade de agenda e afins. Foi saudável e bom enquanto durou. Se eu voltaria? É logico que eu voltaria, nossa relação continua amigável. Ela é uma mulher maravilhosa”, disse.

Emocionada com a participação no “The Late Show”, Anitta gravou uma série de vídeos na manhã desta sexta afirmando estar surpresa com a repercussão de sua carreira. “Nunca imaginei, em toda a minha vida, se alguém me contasse no início da minha carreira, que em algum momento eu ia estar nesse programa conversando com esse cara, eu ia falar, ‘você está zoando'”, disse. “Até para mim é difícil acreditar em algumas coisas que acontecem na minha carreira. Quando vi a cara dele, pensei, ‘Meu Deus’!”

Assista à apresentação de Anitta no ‘Late Show’: