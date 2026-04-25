Morre José Frejat aos 102 anos, ex-deputado e pai do cantor Frejat

José Frejat teve grande contribuição ao movimento estudantil e ao processo de redemocratização brasileiro

Reprodução/NewMag Cantor Roberto Frejat com o pai, José Frejat e seu filho, Rafael Frejat



Morreu neste sábado (25) o ex-deputado federal José Frejat, pai do cantor Roberto Frejat, líder do Barão Vermelho. A informação foi confirmada pela equipe do artista ao Estadão, mas a causa da morte não foi informada. Ele tinha 102 anos.

José Frejat teve grande contribuição ao movimento estudantil e ao processo de redemocratização brasileiro. Ele assumiu o cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro em 1978 e em 1982.

Frejat nasceu em 1924 no município de Cururupu, no Maranhão. Aos 23 anos, se mudou para o Rio de Janeiro para cursar Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na universidade, foi eleito presidente do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira em 1949.

No ano seguinte, foi eleito presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) após a renúncia de Rogê Ferreira. No mesmo período, também foi escolhido como presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFRJ.

Após se formar em Direito, Frejat começou a se envolver com o Movimento Nacionalista Brasileiro. Ele foi um dos fundadores e secretário-geral do movimento contra a ditadura militar.

Pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Frejat assumiu os cargos de procurador da Fazenda Nacional, vereador do Rio de Janeiro, em 1975, e deputado federal pelo Rio, em 1978. Para seu segundo mandato como deputado, se filiou ao Partido Democrático Brasileiro.

No ano passado, Frejat havia se filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ele chegou a tentar se eleger novamente como deputado federal pelo Rio em 2018, mas teve a candidatura indeferida.