Carnaval 2025: Saiba quais escolas desfilam neste domingo no Rio e os horários

Desfiles estão previstos para começar às 22h e acabar por volta das 4h

PEDRO IVO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Apresentadora Sabrina Sato no desfile da G.R.E.S Unidos de Vila Isabel, na Avenida Marquês de Sapuca



Começa neste domingo (2) os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Neste ano, o Carnaval traz uma novidade, ao invés de dois dias de desfiles, pela primeira vez na história as apresentações vão ser realizadas em três dias, além dos desfiles das campeãs, que acontece no final de semana seguinte da festa. A decisão da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) envolve vários fatores, que vão desde nivelar a competição, já que com menos escola por dia todas podem desfilar antes amanhecer e não perder o uso da iluminação cênica. Outro fator é atrair mais espectadores para o Sambódromo, que acomoda 80 mil pessoas.

Com as alterações o tempo de desfile das escolas aumento em 10 minutos, ou seja, passou de 70 minutos para 80, com intervalo de 10 entre uma apresentação e outra. O primeiro dia de desfiles é marcado pelo retorno da Unidos de Padre Miguel para a elite do Carnaval, e as apresentações da Viradouro, campeã de 2024 e Imperatriz Leopoldinense, vice-campeã. Os desfiles estão previstos para começar às 22h e acabar por volta das 4h. Confira as escolas que abrem o Carnaval do Rio de Janeiro na Sapucaí.

Confira as escolas que desfilam neste domingo:

22h – Unidos de Padre Miguel

Tema: “Egbé Iya Nassô conta a história de Iyá Nassô e o Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho.

Entre 23h30 e 23h40 – Imperatriz Leopoldinense

Tema: “ÓMI TÚTU AO OLÚFON – Água fresca para o senhor de Ifón”, aborda a temática afro-religiosa ligada à mitologia dos orixás.

Entre 0h50 e 1h10 – Unidos do Viradouro

Tema: “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundo”, conta a história da entidade afro-indígena que se manifesta como Caboclo, Mestre e Exu/Trunqueiro.

Entre 2h e 2h30 – Estação Primeira de Mangueira

Tema: “À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões”, explora a presença negra no centro do Rio de Janeiro, desde a influência bantu até os desafios enfrentados atualmente.