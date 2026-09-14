Oasis anuncia nova turnê mundial para 2027

Os irmãos Gallagher anunciaram, em agosto de 2024, o fim de sua célebre inimizade de 15 anos

A banda britânica Oasis anunciou, nesta segunda-feira (14), uma nova turnê mundial para 2027, com shows previstos no Reino Unido, Europa e Estados Unidos.

Os irmãos Liam e Noel Gallagher, cuja relação esteve marcada durante anos por confrontos públicos, farão 38 shows, incluindo 11 em sua cidade natal, Manchester, além de apresentações em Glasgow, Munique, Paris, Amsterdã e Boston, entre outras cidades.

A turnê começará em Glasgow em maio de 2027 e será concluída com quatro shows em setembro em Knebworth, três décadas após as históricas apresentações da dupla nesse local situado ao norte de Londres.

A banda, responsável por sucessos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” e “Supersonic”, vinha há semanas insinuando uma segunda etapa de sua turnê de retorno.

Nesta segunda-feira, confirmou a notícia nas redes sociais com a mensagem: “Que comecem as celebrações!”.

“Após um período de reflexão, ‘a força cultural pop mais nociva da história recente do Reino Unido’ decidiu que está pronta para voltar à ação e mais uma vez retornará para levantar o ânimo das pessoas”, escreveu o grupo.

Os fãs deverão se registrar para terem a possibilidade de comprar ingressos quando eles forem colocados à venda entre 25 e 27 de setembro.

Os irmãos Gallagher anunciaram, em agosto de 2024, o fim de sua célebre inimizade de 15 anos e sua reunião para uma turnê mundial, o que desencadeou uma verdadeira corrida por ingressos.

Mais de dois milhões de pessoas assistiram aos 41 shows realizados na Europa, Ásia, Austrália e América do Sul, gerando receitas de cerca de 300 milhões de libras esterlinas (cerca de 2 bilhões de reais).

No entanto, alguns fãs criticaram os aumentos repentinos dos preços e os elevados custos de revenda, o que levou a autoridade britânica de concorrência a abrir uma investigação.