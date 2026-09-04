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Com Foo Fighters, Capital Inicial e The Hives, Rock in Rio começa nesta sexta-feira

Festival abre a edição de 2026 no Rio de Janeiro; programação também terá Rise Against, Nova Twins e outras atrações

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Fogos de artifício são lançados antes do show da banda americana Imagine Dragons no palco principal do festival de música Rock in Rio 2024
Fogos de artifício são lançados antes do show da banda americana Imagine Dragons no palco principal do festival de música Rock in Rio 2024 MAURO PIMENTEL / AFP

O Rock in Rio começa nesta sexta-feira (4), na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A edição de 2026 terá sete dias de programação, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

No primeiro dia, o Palco Mundo recebe Foo Fighters, Rise Against, The Hives e Nova Twins. O Foo Fighters será a atração principal da noite. A banda volta ao festival sete anos depois da última apresentação no Rock in Rio.

No Palco Sunset, a programação conta com Capital Inicial, que terá a participação do guitarrista Dado Villa-Lobos, além de Hot Milk, Detonautas com Biquini e Di Ferrero.

O festival também terá atrações em outros espaços da Cidade do Rock, como New Dance Order, Espaço Favela, Global Village, Supernova e Highway Stage.

A programação do Rock in Rio 2026 segue até 13 de setembro. Entre os nomes confirmados para os demais dias estão Elton John, Gilberto Gil, Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Calvin Harris, Black Eyed Peas, Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin, Twenty One Pilots e Ivete Sangalo.

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