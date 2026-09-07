Show de Michel Teló no aniversário de Vitória chama atenção pela baixa adesão do público; veja

A apresentação, realizada na Praça do papa, no domingo (06); cantor era uma das atrações principais do evento

Show do Michel Teló na festa de 475 anos em Vitória, no Espírito Santo, virou assunto na internet pela baixa presença de público. A apresentação, realizada na Praça do papa, no domingo (06). O cantor era uma das atrações principais do evento.

Apesar do tempo chuvoso que foi registrado no domingo, Michel manteve o compromisso e subiu ao palco para apresentar o projeto Sertanejinho do Teló, atração escolhida para integrar as celebrações do aniversário da cidade.

Nas rede sociais alguns internautas alegam que não ficaram sabendo sobre o evento. A chuva também foi apontada como um dos pilares para a falta de presença do público. “Se colocar um toldo já resolve . Coloca uma cobertura . Todo show chove “, escreveu uma pessoas.