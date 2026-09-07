Show de Michel Teló no aniversário de Vitória chama atenção pela baixa adesão do público; veja
Show do Michel Teló na festa de 475 anos em Vitória, no Espírito Santo, virou assunto na internet pela baixa presença de público. A apresentação, realizada na Praça do papa, no domingo (06). O cantor era uma das atrações principais do evento.
Apesar do tempo chuvoso que foi registrado no domingo, Michel manteve o compromisso e subiu ao palco para apresentar o projeto Sertanejinho do Teló, atração escolhida para integrar as celebrações do aniversário da cidade.
Nas rede sociais alguns internautas alegam que não ficaram sabendo sobre o evento. A chuva também foi apontada como um dos pilares para a falta de presença do público. “Se colocar um toldo já resolve . Coloca uma cobertura . Todo show chove “, escreveu uma pessoas.
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