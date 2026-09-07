Rock in Rio: Veja horários e shows desta segunda, 7, que terá Elton John, Gil, Belo e Laufey

Com Elton John em sua única performance no Brasil, a data promete trazer nomes de diferentes estilos da música para a mesma celebração

Esta segunda-feira (07)encerra o primeiro fim de semana da edição de 2026 do Rock in Rio. Com Elton John em sua única performance no Brasil, a data promete trazer nomes de diferentes estilos da música para a mesma celebração.

Além do ídolo pop, outros artistas se apresentam no quarto dia de festival. Gilberto Gil, Laufey e Roupa Nova – que traz Guilherme Arantes de convidado -, são algumas das atrações que se apresentam, espalhados pelos diversos palcos do evento.

O Rock in Rio 2026 reúne outros grandes nomes da música como headliners: Foo Fighters e Calvin Harris, cujas apresentações se deram na sexta-feira, 4, e no domingo, 6, além de Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots, que sobem ao palco nos próximos dias.

O festival, que encerra o primeiro fim de semana hoje, retorna em 11, 12 e 13 de setembro.

Os ingressos para essa segunda-feira, 7, já esgotaram, assim como para o sábado, 12.

Horários do Rock in Rio na segunda-feira, 7 de setembro

Palco Mundo

23h – Elton John

20h30 – Gilberto Gil

18h15 – Jon Batiste

16h10 – Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

21h55 – Laufey

19h50 – Péricles canta Motown

17h10 – Roupa Nova convida Guilherme Arantes

15h – Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

1h30 – Fatboy Slim

0h – Aline Rocha

22h30 – Leo Janeiro & Simo Not Simon

21h05 – Max Styler

Espaço Favela

18h20 – Belo

16h30 – Martnália

14h40 – Tiee

Palco Supernova

20h05 – Alee

17h30 – Zeca Veloso

15h40 – Melly

14h10 – Maui

Palco Global Village

18h20 – João Bosco

16h30 – Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

14h40 – Wanda Sá

Onde assistir ao Rock in Rio

O festival terá transmissão multiplataforma pelo Globoplay, Multishow e Canal Bis, com cobertura dos cinco palcos. A TV Globo também preparou conteúdos especiais ao longo dos dias de evento.

No Multishow, a transmissão começa diariamente às 15h15. O Canal Bis inicia a cobertura às 15h50. Assinantes do plano Premium do Globoplay terão acesso à programação completa pelo streaming, além de um sinal extra do Multishow em 4K.

Quem não é assinante também poderá acompanhar os shows dos cinco palcos pelo sinal aberto, que alternará entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30. A TV Globo exibirá flashes durante sua programação e um especial todas as noites do festival.