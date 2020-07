Pabllo Vittar prevê a chegada do clipe de ‘Rajadão’ em nova ação do single; assista

Cantora se transformou em garota do tempo para o novo vídeo em parceria com o site Climatempo

Reprodução/Instagram 'Rajadão' faz parte do disco '111' e deve ganhar clipe em agosto



Pabllo Vittar está toda trabalhada no marketing para a divulgação de “Rajadão”, o seu próximo single que deve ganhar clipe em breve. Em vídeo publicado no último fim de semana, Pabllo se transformou em garota do tempo para prever a chegada de arco-íris em todo o país. A publicação faz parte da ação em parceria com o site de meteorologia Climatempo, que já revelou a capa inédita da música.

“Rajadão” é a faixa mais poderosa do “111“, álbum lançado em duas partes pela cantora entre o final do ano passado e o início de 2020. Na coletânea, Pabllo misturou de tudo um pouco para criar o que ela chamou de sua “playlist de aniversário”, já que o nome do álbum é em referência à data de seu nascimento, 1º de novembro. “Rajadão” mistura vocais que lembram música gospel com eletrônico e sucede os hits “Parabéns” e “Amor De Que“.

Assista ao vídeo: