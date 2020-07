‘Rajadão’: Climatempo revela capa de novo single de Pabllo Vittar

Em parceria inusitada, site de meteorologia revelou que a música mais poderosa do ‘111’, álbum mais recente da cantora, será seu próximo single

Reprodução/Twitter Pabllo Vittar divulgou capa de single de forma inédita e já estamos com as mãos pro alto pra sentir o 'Rajadão'



Já dá para sentir o marketing de “Rajadão”! Em parceria inédita e inusitada, o Climatempo, site de meteorologia, divulgou com exclusividade na quinta-feira (17) a capa do próximo single de Pabllo Vittar, a faixa mais poderosa do “111“, álbum lançado em duas partes pela cantora entre o final do ano passado e o início de 2020.

“A previsão do tempo diz que o céu fechou… mas fiquem tranquilos que tudo indica que em breve a chuva da vitória vai reinar no fim. Por isso, trazemos com exclusividade pra vocês a capa de ‘Rajadão’, novo single da Pabllo Vittar”, diz a publicação no Twitter do site.

Em “111”, Pabllo misturou de tudo um pouco para criar o que ela chamou de sua “playlist de aniversário”, já que o nome do álbum é em referência ao seu aniversário, 1º de novembro. “Rajadão” mistura vocais que lembram música gospel com eletrônico e sucede os hits “Parabéns” e “Amor De Que“.