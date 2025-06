Paulo Miklos anuncia fim de casamento com Renata Galvão após dez anos

Relacionamento terminou em setembro do ano passado, mas músico do Titãs só compartilhou a notícia nesta quinta (19), pelas redes sociais

Reprodução/Instagram/@miklospaulo "Tenho reorganizado minha vida e cuidando do coração", escreveu Paulo Miklos



Paulo Miklos, 66 anos, anunciou o fim de seu casamento com a produtora Renata Galvão, de 47 anos, após uma década de relacionamento. O ex-integrante da banda Titãs revelou que a separação ocorreu há nove meses e que ele está focado em cuidar de si mesmo. Em uma postagem nas redes sociais, Miklos compartilhou com seus seguidores a notícia do término. “Gostaria de dividir com aqueles que me seguem e me acompanham com carinho que estou separado. Meu casamento com Renata Galvão terminou em setembro do ano passado. Tenho reorganizado minha vida e cuidando do coração. Conto com o amor de vocês”, escreveu o músico.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA