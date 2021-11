Marília Mendonça compôs música para o filho um ano antes de morrer; ouça

‘Acordei chorando e com vontade de expressar todo o meu amor’, afirmou a cantora em um post de novembro de 2020 no qual aparece cantando para Léo

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora/07.11.2021 Marília Mendonça compôs uma música para o filho em novembro de 2020



Um ano antes de morrer, em novembro de 2020, a cantora Marília Mendonça postou um vídeo nas redes sociais cantando uma música que compôs para o filho, Léo, que na época estava completando 11 meses de vida. O menino é fruto do relacionamento da artista com o cantor Murilo Huff. Na legenda da publicação, a sertaneja escreveu: “Acordei chorando e com vontade de expressar todo o meu amor. Uma legenda não expressaria. Peguei o violão e escrevi uma música. Ainda não consegui expressar, mas tentei. É inexplicável a gratidão que eu sinto por ser sua mamãe. Eu te amo, filho! Feliz quase um ano, feliz 11 meses, feliz vida. A minha ficou feliz quando você chegou”.

Na música, Marília diz o seguinte ao filho: “Faz quase um ano que você chegou, quase um ano que eu vi nascer. Faz quase um ano que eu descobri o amor, quase um ano que você está aqui. Hoje me peguei chorando, lembrando o dia que você nasceu. Meu Deus, o tempo está voando, olha só como meu bebê cresceu. A cabeleira está gigante, tem dois dentinhos apontando, engatinhando a casa toda, Leozinho eu te amo tanto. Onze meses de você, quase um ano de vida. Mamãe, papai, vovô, vovó e o Brasil amam você, obrigada por me ensinar o amor todos os dias”. Léo vai completar dois anos no próximo dia 16 de dezembro. Marília e mais quatro pessoas morreram na última sexta-feira, 5, após o avião em que estavam cair no interior de Minas Gerais. O enterro, que contou com a presença de uma multidão de fãs, aconteceu em Goiânia no sábado, 6. Assista Marília cantando para o filho: