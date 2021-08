Zeca Pagodinho vence a Covid-19 e recebe alta hospitalar

‘Estou indo embora, vou terminar o tratamento em casa’, afirmou o cantor nas redes sociais

Reprodução/Twitter/zecapagodinho/19.08.2021 Zeca Pagodinho recebeu alta nesta quinta-feira, 19



O cantor Zeca Pagodinho recebeu alta nesta quinta-feira, 19. O artista estava internado com Covid-19 no hospital Casa de Saúde São José, na zona Sul do Rio de Janeiro, desde sábado, 14. “O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica”, informou o hospital em nota. O sambista também postou um vídeo nas redes sociais ao lado dos profissionais de saúde e segurando uma placa escrito: “Eu venci a Covid-19”. “Estou indo embora, vou terminar o tratamento em casa. Levei [nota] 10 no pulmão, 10 no fígado, 10 em tudo! Vacinem-se”, disse o dono do hit Deixa a Vida me Levar. Quando diagnosticado com a doença, Zeca, de 62 anos, apresentou sintomas leves e não precisou de suporte de oxigênio. A internação aconteceu apenas para monitoramento e, no hospital, ele gravou um vídeo agradecendo as orações e dizendo que estava bem. O artista, que tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no dia 9 de julho, também disse que o imunizante diminui as chances de desenvolver casos graves da doença.