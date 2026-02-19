U2 lança primeiro EP com músicas inéditas em quase dez anos

O disco, chamado ‘Days of Ash’, traz uma colaboração com Ed Sheeran e homenagem para a Renne Good

John MACDOUGALL / AFP Bono, vocalista da banda, disse em comunicado que "as faixas deste EP não podiam esperar"



A banda inglesa U2 lançou nesta quarta-feira (19) um novo disco, o primeiro de músicas inéditas em quase dez anos. O EP traz colaborações com Ed Sheeran e o músico ucraniano Taras Topolia, ex-soldado.

Segundo o site da banda, o EP, chamado “Days of Ash”, é “uma resposta imediata aos eventos atuais e inspirado pelas muitas pessoas extraordinárias e corajosas que lutam nas linhas de frente da liberdade”.

Bono, vocalista da banda, disse no comunicado que “as faixas deste EP não podiam esperar; essas canções estavam impacientes para ganhar o mundo. São músicas de desafio e desânimo”.

Na faixa de abertura, intitulada “American Obituary”, a banda presta homenagem a Renne Good, morta a tiros em janeiro por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). O U2 afirmou que também lançará um álbum completo esse ano.