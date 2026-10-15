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Música

U2 no Brasil em 2027: banda anuncia shows em São Paulo; veja detalhes

Bono Vox e companhia se apresentarão no estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo, em 10 e 12 de março

Estadão Conteúdo

Banda U2
A pré-venda de ingressos para o show do U2 começa em 19 de outubro, às 10h Reprodução/Instagram

Dez anos depois de sua última passagem pelo Brasil, o U2 anunciou seu retorno ao país para março de 2027. A banda irlandesa revelou nesta quinta-feira, (15), que a turnê de Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth, disco que será lançado em novembro, passará por São Paulo em duas datas.

Bono Vox e companhia se apresentarão no estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo, em 10 e 12 de março.

A viagem do U2 com Carnaval de Luz começa na Cidade do México, onde eles se apresentarão nos dias 23 e 26 de fevereiro. Depois do Brasil, a banda partirá para shows em Buenos Aires, na Argentina, em 23 e 25 de março.

A pré-venda de ingressos para o show do U2 começa em 19 de outubro, às 10h, para assinantes do site oficial do U2, enquanto a venda geral começa dia 22 de outubro, no mesmo horário, pela Ticketmaster.

Os preços para os shows variam de R$ 345 (meia-entrada, arquibancada) a R$ 3 mil (inteira, RED Zone).

A última passagem do U2 pelo Brasil aconteceu em 2017, quando a banda fez quatro shows lotados em São Paulo, além de uma apresentação nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

O grupo agora se prepara para o lançamento de Carnaval de Luz, seu novo disco de estúdio, que chega em 13 de novembro em lojas e streamings de música. O single mais recente do álbum, Silencio, foi lançado em setembro.

U2 em São Paulo

  • Datas: 10 de março de 2027 (quarta-feira) e 12 de março de 2027 (sexta-feira)
  • Local: MorumBIS
  • Abertura dos portões: 16h
  • Horário do show: 21h
  • Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP
  • Ingressos: a partir de R$ 345,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

Preços dos ingressos

  • ARQUIBANCADA: R$ 345,00 meia-entrada e R$ 690,00 inteira
  • PISTA: R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira
  • CADEIRA SUPERIOR: R$ 660,00 meia-entrada e R$ 1.320,00 inteira
  • CADEIRA INFERIOR: R$ 695,00 meia-entrada e R$ 1.390,00 inteira
  • PISTA PREMIUM A: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira
  • PISTA PREMIUM B: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira
  • GOLD CIRCLE: R$ 875,00 meia-entrada e R$ 1.750,00 inteira
  • RED ZONE: R$ 2.255,00 meia-entrada e R$ 3.000,00 inteira (valor do Ingresso + valor do pacote)*

*O pacote inclui:

  • Ingresso para área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco.
  • Capacidade limitada e exclusiva.
  • Oportunidade de ser selecionado para uma visita aos bastidores antes do show.
  • Cada ingresso adquirido contribui para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS, ajudando a garantir que pessoas em todo o mundo tenham acesso a medicamentos essenciais para salvar vidas.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Mais informações serão divulgadas em breve.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br

Parcelamento

Clientes em geral – Parcelamento em até 4 sem juros; de 5 a 10 com juros

Clientes Santander – Parcelamento em até 6 sem juros; de 7 a 12 com juros

Clientes em geral podem comprar até 4 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.

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