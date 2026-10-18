Morre Benito di Paula, grande nome da música popular brasileira, aos 84 anos

Cantor lutava contra um câncer há cerca de um ano

Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo

Morreu neste domingo (18), aos 84 anos, o cantor, compositor e pianista Benito di Paula. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do músico, que informou que ele tratava um câncer há cerca de um ano. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo.

Benito, cujo nome de batismo é Uday Vellozo, nasceu em Nova Friburgo (RJ) em 28 de novembro de 1941 e tornou-se um dos grandes nomes da música popular brasileira entre as décadas de 1970 e 1980.

Como pianista, ele ficou famoso por levar romantismo ao samba, com influências do jazz e do bolero, tornando-se o principal representante do estilo que foi apelidado de “samba-joia” e chamado de vertente mais comercial do samba.

Benito mudou-se ainda jovem para Santos, no litoral paulista, onde começou a realizar shows em casas noturnas. Seu primeiro grande sucesso veio em 1969 com “Canção para o nosso amor”, que foi trilha sonora da novela “Nino, o Italianinho”, da TV Tupi.

Mas ele ganhou maior projeção com “Retalhos de Cetim”, de 1973, que depois foi seguida por sucessos como “Violão Não Se Empresta a Ninguém”, “Charlie Brown”, “Se Não For Amor”, “Mulher Brasileira” e “Vai Ficar na Saudade”.