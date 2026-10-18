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Música

Morre Benito di Paula, grande nome da música popular brasileira, aos 84 anos

Cantor lutava contra um câncer há cerca de um ano

Estadão Conteúdo

Morre Benito di Paula, grande nome da música popular brasileira, aos 84 anos
Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo Reprodução/Instagram

Morreu neste domingo (18), aos 84 anos, o cantor, compositor e pianista Benito di Paula. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do músico, que informou que ele tratava um câncer há cerca de um ano. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo.

Benito, cujo nome de batismo é Uday Vellozo, nasceu em Nova Friburgo (RJ) em 28 de novembro de 1941 e tornou-se um dos grandes nomes da música popular brasileira entre as décadas de 1970 e 1980.

Como pianista, ele ficou famoso por levar romantismo ao samba, com influências do jazz e do bolero, tornando-se o principal representante do estilo que foi apelidado de “samba-joia” e chamado de vertente mais comercial do samba.

Benito mudou-se ainda jovem para Santos, no litoral paulista, onde começou a realizar shows em casas noturnas. Seu primeiro grande sucesso veio em 1969 com “Canção para o nosso amor”, que foi trilha sonora da novela “Nino, o Italianinho”, da TV Tupi.

Mas ele ganhou maior projeção com “Retalhos de Cetim”, de 1973, que depois foi seguida por sucessos como “Violão Não Se Empresta a Ninguém”, “Charlie Brown”, “Se Não For Amor”, “Mulher Brasileira” e “Vai Ficar na Saudade”.

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