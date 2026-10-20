Cerca de 40 cantores brasileiros manifestam apoio à Lula no 2º turno; saiba quais
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, reuniu artistas de diversos gêneros para gravar um jingle para a reta final da campanha.
Em 13 de outubro, Lula divulgou em seus perfis nas redes sociais o jingle “Bora Lula”, em ritmo de forró. Para a gravação da música, o petista reuniu cerca de 40 artistas.
Veja quem apoia Lula
- Aiace;
- Alcione;
- Alinne Rosa;
- Alulu Paranhos;
- Baco Exu do Blues;
- Bruno Chelles;
- Caetano Veloso;
- Chico Buarque;
- Clarisse Dessaune;
- Daniella Mercury;
- Duda Beat;
- É o Tchan;
- Gabriel Mercury;
- Gilberto Gil;
- Fred Camacho;
- Ivan Lins;
- Júlia Juazeira;
- Júlia Mestre;
- Kanalha;
- Lazzo Matumbi;
- Lenine;
- Letícia Sabatella;
- Luedji Luna;
- Marcelinho Moreira;
- Maria Gadú;
- Mariana Baltar;
- Martinho da Vila;
- Maryzelia;
- Melly;
- Moreno Veloso;
- Paula Lima;
- Rod Rizz;
- Russo Passapusso;
- Sued Nunes;
- Xênia França;
- Zeca Pagodinho;
- Zé Ibarra;
- Zélia Duncan.
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