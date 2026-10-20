Cerca de 40 cantores brasileiros manifestam apoio à Lula no 2º turno; saiba quais

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Em 13 de outubro, Lula divulgou em seus perfis nas redes sociais o jingle "Bora Lula"

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Lula digital
Em 13 de outubro, Lula divulgou em seus perfis nas redes sociais o jingle "Bora Lula" WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, reuniu artistas de diversos gêneros para gravar um jingle para a reta final da campanha.

Em 13 de outubro, Lula divulgou em seus perfis nas redes sociais o jingle “Bora Lula”, em ritmo de forró. Para a gravação da música, o petista reuniu cerca de 40 artistas.

Veja quem apoia Lula

  • Aiace;
  • Alcione;
  • Alinne Rosa;
  • Alulu Paranhos;
  • Baco Exu do Blues;
  • Bruno Chelles;
  • Caetano Veloso;
  • Chico Buarque;
  • Clarisse Dessaune;
  • Daniella Mercury;
  • Duda Beat;
  • É o Tchan;
  • Gabriel Mercury;
  • Gilberto Gil;
  • Fred Camacho;
  • Ivan Lins;
  • Júlia Juazeira;
  • Júlia Mestre;
  • Kanalha;
  • Lazzo Matumbi;
  • Lenine;
  • Letícia Sabatella;
  • Luedji Luna;
  • Marcelinho Moreira;
  • Maria Gadú;
  • Mariana Baltar;
  • Martinho da Vila;
  • Maryzelia;
  • Melly;
  • Moreno Veloso;
  • Paula Lima;
  • Rod Rizz;
  • Russo Passapusso;
  • Sued Nunes;
  • Xênia França;
  • Zeca Pagodinho;
  • Zé Ibarra;
  • Zélia Duncan.

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