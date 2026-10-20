Saiba quais cantores sertanejos declararam apoio à Flávio Bolsonaro

Mais de 30 cantores se reuniram nesta terça-feira (20), em Goiânia, Goiás, para manifestar apoio à candidaturado candidato do PL

Cantores sertanejos se reuniram nesta terça-feira (20), em Goiânia, Goiás, para manifestar apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, às vésperas do segundo turno, marcado para domingo (25).

Ao todo, mais de 30 cantores sertanejos declararam apoio à Flávio Bolsonaro, que agredeceu.

“Quero agradecer a todos vocês que estão me dando esse voto de confiança. É muito mais do que Flávio Bolsonaro que eles estão apoiando. Tá todo mundo aqui apoiando a mudança. A gente vai devolver o direito das pessoas de voltar a sonhar. Essa economia vai voltar a bombar e o Brasil vai voltar a sorrir como era antes do atual governo”, disse o candidato à Presidência.

Confira os apoiadores