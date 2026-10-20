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Saiba quais cantores sertanejos declararam apoio à Flávio Bolsonaro

Mais de 30 cantores se reuniram nesta terça-feira (20), em Goiânia, Goiás, para manifestar apoio à candidaturado candidato do PL

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Flávio Bolsonaro se reúne com cantores sertanejos em Goiânia
Flávio Bolsonaro se reúne com cantores sertanejos em Goiânia Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro

Cantores sertanejos se reuniram nesta terça-feira (20), em Goiânia, Goiás, para manifestar apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, às vésperas do segundo turno, marcado para domingo (25).

Ao todo, mais de 30 cantores sertanejos declararam apoio à Flávio Bolsonaro, que agredeceu.

“Quero agradecer a todos vocês que estão me dando esse voto de confiança. É muito mais do que Flávio Bolsonaro que eles estão apoiando. Tá todo mundo aqui apoiando a mudança. A gente vai devolver o direito das pessoas de voltar a sonhar. Essa economia vai voltar a bombar e o Brasil vai voltar a sorrir como era antes do atual governo”, disse o candidato à Presidência.

Confira os apoiadores

  • Alessandro, irmão de Leonardo;
  • Edu Braga e Dalvan;
  • Felipe Araújo;
  • Fernando Costa;
  • Fernando e Juciara;
  • Fred e Fabrício;
  • George Henrique e Rodrigo;
  • Gian e Giovani;
  • Gustavo e Vittorino;
  • Gusttavo Lima;
  • Hugo, da dupla com Guilherme;
  • Ícaro e Gilmar;
  • Jader, da dupla com Carlos;
  • João Neto e Frederico;
  • Jorge, da dupla com Mateus;
  • Marcelo, da dupla com João Lucas;
  • Marrone, da dupla com Bruno;
  • Mateus e Cristiano;
  • Murilo Huff;
  • Natan, da dupla com Paulo;
  • Rodolffo, da dupla com Israel;
  • Tiãozinho e Alessandro;
  • Zezé Di Camargo.

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