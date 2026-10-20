Saiba quais cantores sertanejos declararam apoio à Flávio Bolsonaro
Cantores sertanejos se reuniram nesta terça-feira (20), em Goiânia, Goiás, para manifestar apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, às vésperas do segundo turno, marcado para domingo (25).
Ao todo, mais de 30 cantores sertanejos declararam apoio à Flávio Bolsonaro, que agredeceu.
“Quero agradecer a todos vocês que estão me dando esse voto de confiança. É muito mais do que Flávio Bolsonaro que eles estão apoiando. Tá todo mundo aqui apoiando a mudança. A gente vai devolver o direito das pessoas de voltar a sonhar. Essa economia vai voltar a bombar e o Brasil vai voltar a sorrir como era antes do atual governo”, disse o candidato à Presidência.
Confira os apoiadores
- Alessandro, irmão de Leonardo;
- Edu Braga e Dalvan;
- Felipe Araújo;
- Fernando Costa;
- Fernando e Juciara;
- Fred e Fabrício;
- George Henrique e Rodrigo;
- Gian e Giovani;
- Gustavo e Vittorino;
- Gusttavo Lima;
- Hugo, da dupla com Guilherme;
- Ícaro e Gilmar;
- Jader, da dupla com Carlos;
- João Neto e Frederico;
- Jorge, da dupla com Mateus;
- Marcelo, da dupla com João Lucas;
- Marrone, da dupla com Bruno;
- Mateus e Cristiano;
- Murilo Huff;
- Natan, da dupla com Paulo;
- Rodolffo, da dupla com Israel;
- Tiãozinho e Alessandro;
- Zezé Di Camargo.
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