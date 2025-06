Vocalista da banda a-ha, Morten Harket, revela que sofre de Parkinson

Criado em Oslo em 1982, o trio alcançou fama mundial alguns anos depois com o hit ‘Take on Me’ e vendeu milhões de discos em todo o mundo, tornando-se a banda norueguesa de maior sucesso da história

Morten Harket, vocalista da banda pop norueguesa a-ha, revelou nesta quarta-feira que sofre de Parkinson e acredita que dificilmente conseguirá cantar novamente. “Não tenho problemas em aceitar o diagnóstico. Encontrei apoio moral na atitude do meu pai de 94 anos em permitir que o corpo ceda com o tempo: ‘Eu uso o que funciona'”, disse Harket, de 65 anos, ao site do grupo. Criado em Oslo em 1982, o trio liderado por Harket alcançou fama mundial alguns anos depois com o hit “Take on Me” e vendeu milhões de discos em todo o mundo, tornando-se a banda norueguesa de maior sucesso da história. Harket vem sendo tratado em uma clínica nos Estados Unidos há um ano e teve eletrodos implantados em ambos os lados do cérebro para estimular a atividade cerebral, mas a doença afetou sua voz.

“Não sinto vontade de cantar. A questão é se ainda consigo me expressar com a minha voz. Do jeito que as coisas estão agora, está fora de questão. Mas não sei se haverá alguma maneira de tratar isso no futuro”, admitiu. O cantor norueguês garantiu que está fazendo tudo o que pode para evitar que sua condição física piore, mas que o equilíbrio entre tomar medicamentos e controlar seus efeitos é “difícil”. Aos seus fãs, Harket pediu que não se preocupem com ele e, em vez disso, se concentrem em descobrir “quem querem ser”. “Façam bom uso da natureza, a base da nossa existência, cuidem do meio ambiente enquanto ainda é possível. Usem sua energia e força para enfrentar problemas reais e saibam que estou sendo bem cuidado”, completou.

