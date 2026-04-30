Novo ‘Resident Evil’ ganha trailer assustador e promete reboot radical da franquia

O material já está dando o que falar por apostar em um terror mais cru, claustrofóbico e focado na sobrevivência

Divulgação Resident Evil



O novo capítulo de Resident Evil acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial e, pelo que foi revelado, os fãs podem esperar uma versão muito mais sombria, intensa e diferente de tudo que já vimos nos cinemas.

O material já está dando o que falar por apostar em um terror mais cru, claustrofóbico e focado na sobrevivência, resgatando a essência dos jogos clássicos da franquia. Zach Cregger, conhecido por trabalhos elogiados no gênero, assume o comando com total liberdade criativa, e isso fica evidente desde as primeiras imagens.

No trailer, acompanhamos Bryan, personagem de Austin Abrams, um entregador médico que acaba preso em meio a um surto mortal. O que começa como uma missão simples rapidamente se transforma em um pesadelo, com uma noite caótica dominada por criaturas infectadas, perseguições desesperadoras e um clima constante de tensão.

Uma das cenas mais impactantes mostra o protagonista correndo por ruas abandonadas enquanto zumbis literalmente se jogam de prédios em sua direção, um indicativo claro de que o filme deve investir pesado em ação brutal sem abandonar o horror psicológico.

Diferente das versões anteriores, esse reboot aposta em uma história completamente original, sem depender diretamente dos personagens clássicos dos games. A ideia é criar uma narrativa mais pé no chão, acompanhando um único personagem em meio ao caos, o que intensifica a sensação de perigo e isolamento.

Além disso, o filme promete equilibrar ação e terror em ritmo acelerado, sendo descrito como uma experiência sem parar, quase como uma corrida pela sobrevivência do início ao fim.

Com estreia marcada para setembro de 2026, o novo Resident Evil chega com a missão de reconquistar os fãs após adaptações anteriores dividirem opiniões, e, pelo impacto desse primeiro trailer, parece que dessa vez a franquia pode finalmente voltar às suas raízes mais assustadoras.

Se o trailer já causou esse nível de tensão, imagina o filme completo.