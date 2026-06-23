Novo suspense da Netflix emplaca em primeiro lugar entre as séries mais assistidas

A Netflix acaba de ampliar sua coleção de adaptações de Harlan Coben com Eu Vou Te Encontrar (I Will Find You), minissérie de suspense baseada no romance homônimo lançado pelo autor em 2023. A produção chegou ao catálogo em junho e já está chamando atenção dos fãs de mistérios repletos de reviravoltas, marca registrada do escritor.

A trama acompanha David Burroughs, interpretado por Sam Worthington, um homem condenado à prisão perpétua pelo assassinato do próprio filho. Consumido pela culpa e pela dor, ele acredita que sua vida acabou. No entanto, tudo muda quando surge uma evidência surpreendente: seu filho pode estar vivo. Determinado a descobrir a verdade, David embarca em uma perigosa fuga da prisão e inicia uma busca desesperada para encontrar o garoto e provar sua inocência.

Além de Worthington, o elenco conta com Britt Lower como Rachel Mills, ex-cunhada de David e peça fundamental na investigação. A série também traz Milo Ventimiglia, Madeleine Stowe, Clancy Brown, Logan Browning e Chi McBride.

Com oito episódios, Eu Vou Te Achar marca um momento especial para Harlan Coben: trata-se da primeira adaptação produzida para a Netflix ambientada nos Estados Unidos, após diversas séries de sucesso ambientadas na Europa, como A Grande Ilusão, Não Fale com Estranhos e Fique Comigo. Atualmente, Harlan Coben é um dos autores de suspense mais vendidos do planeta, com mais de 100 milhões de livros em circulação mundialmente, publicados em dezenas de idiomas.

A produção aposta em todos os elementos que consagraram o autor: segredos familiares, conspirações, personagens misteriosos e revelações chocantes a cada episódio. Para os fãs de thrillers cheios de tensão e mistério, a série tem tudo para se tornar mais um sucesso do catálogo da Netflix.