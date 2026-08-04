Netflix revela data de estreia e pôster de ‘Monstro: A História de Lizzie Borden’

A Netflix divulgou nesta terça-feira (4) o pôster oficial e a data de estreia de Monstro: A História de Lizzie Borden, novo capítulo da antologia de true crime criada por Ryan Murphy e Ian Brennan. A série chega ao catálogo da plataforma em 17 de setembro e será a quarta temporada da franquia, que já explorou os casos de Jeffrey Dahmer, dos irmãos Menendez e de Ed Gein.

Desta vez, a produção acompanha a história de Lizzie Borden, uma das figuras mais controversas da história criminal dos Estados Unidos. Em 1892, ela foi acusada de assassinar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, com golpes de machado dentro da casa da família, em Massachusetts. O julgamento se transformou em um dos casos mais famosos da época e, apesar de ter sido absolvida por falta de provas, Lizzie permaneceu para sempre ligada ao crime que chocou o país.

Estrelada por Ella Beatty no papel principal, a nova temporada também conta com Charlie Hunnam, Rebecca Hall, Vicky Krieps, Billie Lourd, Jessica Barden e Sarah Paulson no elenco. Segundo a Netflix, a série apresentará uma releitura estilizada do caso, explorando temas como repressão, poder, misoginia e a construção da imagem de Lizzie como um dos maiores mistérios do true crime americano.

O pôster oficial destaca a atmosfera sombria da produção e reforça a identidade visual que consagrou a franquia Monstro. Com estreia marcada para 17 de setembro, Monstro: A História de Lizzie Borden promete revisitar um dos crimes mais debatidos da história, misturando fatos reais e dramatização em mais uma temporada da antologia de Ryan Murphy.